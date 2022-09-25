【新病毒危機】俄羅斯蝙蝠被發現變種病毒可傳人　新冠疫苗及康復抗體完全無效

▲ 一項最新研究指出，在俄羅斯蝙蝠發現類似新冠病毒的Khosta-2，新冠疫苗及康復抗體對中和此病毒完全無效。（i-stock圖片）

新冠肺炎疫情緩和，全球步入復常之時，美國病毒研究人員在俄羅斯蝙蝠身上，發現一種新的新冠病毒，或會帶來另一波大流行。這種新病毒不但會傳染給人類，現時的新冠疫苗更是完全無效。

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綜合外媒報道，華盛頓州立大學公共衛生學院助理教授Michael Letko領導的科學家在PLoS Pathogens雜誌上發布一項新研究，他們於2020年在俄羅斯蝙蝠中，發現了一組類似COVID-19的冠狀病毒，命名為Khosta-2，可以穿透人體細胞的相同蛋白質ACE2上，而俄羅斯蝙蝠也被發現名為Khosta-1的相關病毒，則無法輕易進入人體細胞。

更令人不安的是，將Khosta-2混合已接種新冠疫苗的人體血清後發現，血清中的抗體並沒有中和這種病毒，混合Omicron康復者的血清也一樣。

Letko強調，他們並非想嚇唬任何人，但這是一種完全抗疫苗的病毒，令人擔憂的是，自然界中存在具有這些特性的病毒，能夠和人類受體結合，並且當前的疫苗也無法中和。

不過，Khosta-2似乎未有證據指出，可能會造成新的一波大流行，但如果Khosta-2開始廣泛傳播並與新冠病毒的基因結合，情況就可能有變。科學家擔心，當相關的冠狀病毒進入同一個動物和同一個細胞時，會產生一種新病毒並感染人類細胞，或對疫苗具抵抗力，並有一些更具毒性的因素。

Letko正在努力建立一個數據庫，當中包含人類感染病毒的相關資訊，以及這些病毒是否可以對抗現有疫苗，「我們將病毒放入數據庫，了解它們是如何進入人體細胞，並且是否會對這些類型的疫苗或治療產生抗藥性，這不僅僅是一個白日夢，這是一個10到20年的目標。」

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責任編輯︰羅嘉欣