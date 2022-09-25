【虐待兒童】去年醫院發現疑虐兒案增約5成　青少年網上性誘騙案增約4成

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新冠疫情持續近3年，懷疑虐兒情況時有發生。有關注相關情況的醫生表示，去年醫院發現的懷疑虐兒個案增加約4至5成，或與市民在此期間長期逗留家中有關；有社區組織向求助家庭寄送禮物包及遊戲包，鼓勵親子活動。

身兼防止虐待兒童會執行委員會委員、 聯合醫院兒童及青少年科副顧問醫生鄭慧芬今日（25日）出席商台節目時表示，疫情下醫院發現的懷疑個案上升約4至5成，當局去年接獲逾1,360宗，較前年多420宗，當中4成屬 身體虐待 ，其次是性虐待； 青少年在網上受性誘騙個案亦在疫情期間增加約4成。

鄭 表示，疫情下父母與子女在家獨處時間增加，爭執、衝突增多，令懷疑虐兒個案亦趨升，不過她認為， 虐兒是表徵，顯示有關家庭需要接受援助，而 本港出生的嬰兒逾9成會在母嬰院接種疫苗，醫護人員發現懷疑個案可及早介入；至於醫院發現懷疑個案，會由心理醫生等團隊了解家庭情況及召開 跨 專業會議，界定個案是否屬於虐兒提供支援， 並會訂定福利計劃為受虐兒童提供保護，避免有關父母繼續虐待子女 。

香港路德會社會服務處助理服務總監尹潔盈稱，自2005年起與政府推動兒童身心發展服務，及早識別懷疑吸毒或有精神困擾的懷孕媽媽，並提供協助。即使疫情下受限於社交距離措施，有需要的家庭未能親身到中心尋求服務，組織亦會向求助家庭寄送禮物包及遊戲包，鼓勵親子活動。

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記者：陳麗娜