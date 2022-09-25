【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】

《2022香港小姐競選》將於今晚（9月25日）舉行，今年更是港姐50周年，TVB亦隆重其事在紅館進行總決賽，是TVB事隔12年再在紅館舉行港姐賽事。

在決賽前夕，佳麗們積極備戰，但同時謠言、黑材料也滿天飛，當中形象討好的佳麗「翻版孫藝珍」梁超怡（Joey），早前被傳是港姐保母心目中的港姐三甲人選，可是近日就流出一張疑似她打扮性感的自拍照。

疑為蒲精

有爆料者向媒體提供相片，相中一位疑似梁超怡的女子穿貼身黃色性感短裙，並展現深長的事業線，與身旁的身穿黑色吊帶裙的女子一同對鏡自拍照，予人蒲精的感覺。另外，早前又有人爆料指梁超怡至少有7個紋身，如手臂上有彩色紋身。

究竟梁超怡被爆出疑似夜蒲照，未知會否影響評判對她的印象呢？似乎最主要也要視乎她今晚的口才、表演來決出勝負。

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擁弗爆身材

其實被稱為「翻版孫藝珍」的梁超怡自參選以來一直備受關注，獲網民大讚她仙氣十足。

25歲的梁超怡，從芝加哥返港，在美國修讀Business and Marketing，並在Facebook 做工程師招聘員。

在其社交網發現她熱愛戶外運動，包括游泳、騎馬以及玩越野賽車等。而且，見她不時周遊列國，享受美酒與佳餚、駕名車，更拍了不少美照，當中亦有性感泳照，騷出弗爆身材。

在7月時，一眾佳麗接受專業導師指導，梁超怡當時受訪時指不會刻意節食，並選擇吃得清淡一點。

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