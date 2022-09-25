【接種疫苗】孔繁毅憂冬季流感大爆發　擔心長幼先中肺炎再中流感

▲ 孔繁毅憂冬季流感大爆發，擔心長幼先中肺炎再中流感。（資料圖片）

香港幼兒教育人員協會以問卷調查形式，收集超過150名教職員意見，發現逾3成學校未曾安排校內接種流感疫苗。有專家估計過往兩年新冠疫情下，大部分幼兒未曾接觸過流感病毒，而流感疫苗接種率低，冬季爆發機會和影響會較新冠病毒更高。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，隨著本港將放寬檢疫措施，預計大批巿民會出外旅遊，入境本港旅客亦會增加，隨著外國戴口罩的規定放寬，例如英國等地的流感個案已經回升，擔心會由外地帶入流感病毒，令本港個案大增。

孔繁毅預計，今年冬季流感肆虐的機會較新冠病毒大，因流感疫苗接種率低，社會上的流感抗體仍然偏低，再加上本港巿民由於戴口罩及其他措施，令不少幼童近兩、三年無接觸過流感病毒，如果他們感染流感，重症機會將增加。

他又指，外國研究發現病人很少同時感染兩種病毒，通常是先中新型肺炎，再中流感，當市民感染新冠後，上呼吸道細胞免疫力會受破壞，增加感染流感機會，建議尤其長者及兒童應接種流感疫苗，堅持戴口罩，預防上呼吸道疾病。

最慘的情況是新冠破壞上呼吸道的細胞和免疫力，令你很容易之後感染流感。新冠康復後再中流感，其實破壞力很強，有機會併發症，尤其肺炎的比率可能上升也說不定，尤其是一老一幼。

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責任編輯：李榮忠