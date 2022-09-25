《燈火闌珊》獲選為香港亞洲電影節閉幕電影　任達華蔡思韵感高興

▲ 《燈火闌珊》

港產片《燈火闌珊》繼日前入圍第35屆東京國際電影節，再度入圍第19屆香港亞洲電影節，並成閉幕電影。有份主演《燈火闌珊》的任達華及蔡思韵為此都十分興奮，二人都不約而同指電影中的霓虹燈，彷彿在見證著香港的變遷。

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演，故事講述由張艾嘉飾演、驀然喪偶的美香為完成亡夫的遺願，再造一塊他生前戀戀不捨的霓虹招牌，重拾昔日璀璨但遺憾的回憶。

具香港情懷

在片中飾演張艾嘉亡夫阿鑣的任達華得知入圍香港亞洲電影節後，十分感謝兩大影展對《燈》片的欣賞，並說：「非常開心亦非常榮幸先後入圍兩個影展，《燈火闌珊》是套富有情懷的電影，街頭的霓虹燈，陪著香港起起跌跌，促使香港成為了東方之珠般璨爛，今日回望過去，一齊希望，香港的未來會更好。」

而在片中飾演張艾嘉及任達華女兒的蔡思韵，則感恩有幸於《燈火闌珊》成為兩位前輩的女兒，她說：「很開心繼東京國際電影節入圍，《燈火闌珊》再入圍香港亞洲電影節！霓虹燈逐漸消逝，只成為香港曾經的美麗風景，在《燈火闌珊》中，霓虹燈更像是一個活生生的角色，見證着一個家庭的起伏。」

蔡思韵續指：「希望電影能夠為更多觀眾帶來獨特的香港情懷，記起滿街霓虹的璀璨光景。與張姐、華哥第一次合作，很榮幸飾演他們的女兒，非常感恩在拍攝過程中能夠被關照和愛護，亦能夠向他們學習！」

這次《燈火闌珊》在香港亞洲電影節中亮相，首度在香港戲院上映，製作團隊均相信，觀眾在戲院內觀賞《燈火闌珊》後，再步出戲院，走到曾經滿佈霓虹的香港街道上，定必勾起不同的感性回憶。

最新影片推介：