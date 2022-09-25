【自私鄰居】大型包裹阻塞走廊近2星期　港男不滿鄰居：裝修點會擺咁耐

▲ 將軍澳有缺德鄰居，門口放多件大型包裹，阻塞走廊近2星期。

將軍澳有名港男遇著自私鄰居，大型雜物塞走廊近2星期，影響鄰居出入之餘，萬一有火警就非常危險。港男已向管理處投訴，有感管理處辦事不力，經常巡樓怎可能不知情。港男網上發帖求助網民處理方法，不少網民教事主一招，今日港男分享走廊已回復原貌。

本月23日（星期五），有名將軍澳男居民於facebook群組「將軍澳主場」發帖，分享鄰居的缺德行為，從照片所見，有戶單位將約7件大型包裹放置在家門鐵閘兩旁，物品全用了紙皮或木箱包妥，有一件包裹見貼有被撕去部分的郵寄標籤，估計是淘寶網購的新傢俬。

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7件大型包裹放走廊快2星期

該單位的包裹堆很多又大件，走廊闊6塊地磚，包裹堆已佔據走廊3塊地磚，即一半通道，而且物品堆叠起來，萬一有人路經，雜物掉下來會傷及他人。港男求助網民處理方法，

今日已經向管理處投訴，已經個幾星期，就算要裝修都無可能擺咁耐，想問吓管理處做唔到嘢，報消防得唔得？

▲ 至少7件包裹放在門口走廊。（圖片：將軍澳主場FB）

建議直接聯絡消防

不少人紛紛支持樓主找消防幫手，「如果覺得管理處hea做可以直接搵消防，巡樓嘅人只會覺得少做少錯」，樓主直言經常見管理處職員巡樓，當天跟他們投訴，他們卻好像完全不知情，難以置信。

有位網民建議樓主「隻眼開隻眼閉」，指可能是鄰居搬屋，不如容忍一下，「除咗小小阻，有無真正影響先？講真，之後做鄰居，交惡咗，隨時玩你十幾年」。不過，樓主及一眾網民不認同，樓主強調走廊已經窄，不明白為何要放那麼多及長時間，有感裝修不是問題，阻塞通道就過分。加上，樓主見鄰居經常開門，屋入面一切如常有餐枱和梳化，不覺得是開始裝修。

佢如果係裝修，就好應該同管理處講聲，今日去同管理處投訴時，佢哋先發現新大陸咁，完全唔知情。再者，比著我之前裝修，我都係預送貨前就搞掂晒啲舊傢俬，貨到搬晒入屋先，唔係咁樣阻街。

更多網民留言

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一招KO恢復正常

今日25日樓主更新最新情況，在留言附上一張照片，見走廊已沒有任何包裹雜物，只剩自私鄰居放門口前的一對拖鞋，走廊非常乾淨。他原來直接聯絡了消防，留言「報消防後的反應」加上一個讚好的圖貼。

據第95F章《消防（消除火警危險）規例》，阻塞逃生途徑屬火警危險罪行。如屬首次定罪，最高罰款10萬元，如屬其後次定罪，可處罰款20萬元及監禁1年。

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責任編緝：陳珈希