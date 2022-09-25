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【一夜躍升超強颱風】明凌晨入香港700公里範圍　天文台：奧鹿爆發性增強遠超預期

社會 13:22 2022/09/25

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熱帶氣旋奧鹿明凌晨進入700公里範圍，天文台料對港威脅不大。（陳國峰攝）

再有風球襲港，天文台指熱帶氣旋奧鹿已增強成超級颱風，將於明日（26日）凌晨，進入本港700公里範圍，暫時料直接威脅本地機率不大。本地天氣預報平台引述美國聯合颱風警報中心預測，指奧鹿強度強勁、加強速度快，但環流依舊細小，相信進入南海後會與香港保持逾600公里距離，對香港的直接威脅仍然不大。

天氣預測平台《天氣預警》表示，奧鹿強度遠超預期，颱風奧鹿於菲律賓以東海域爆發性增強，雲圖可見其風眼清晰，中心附近對流強盛。美國聯合颱風警報中心評估奧鹿的強度為每小時250公里，與最高級別的五級颱風僅一步之遙。

平台續稱，美國採用1分鐘平均風速，強度評估一般較天文台採用的10分鐘平均風速高。另外，西北太平洋海面缺乏實測數據，氣象機構須依靠衛星雲圖評估強度。遇上爆發性增強的個案時，氣象機構對風暴風速能否跟上結構變化或有不同判斷，強度評估差異會較大。

貼文又提到，氣象機構普遍評估奧鹿24小時前的強度僅為熱帶風暴，可見奧鹿加強速度之快。菲律賓以東海域是熱帶氣旋急速發展的熱門地點，去年的雷伊、前年的天鵝等風暴都在該處爆發性增強。

不過平台補充，雖然奧鹿強度遠超預期，但環流依舊細小，進入南海後會與香港保持超過600公里距離，對香港的直接威脅仍然不大。

按照現時預測路徑，位於菲律賓以東的超強颱風奧鹿會在明日（9月26日）凌晨進入南海，隨後一兩日橫過南海中部，移向越南中部一帶。天文台指，奧鹿會與香港保持700公里左右的距離，對香港的直接威脅不大。

但受東北季候風影響，星期二（9月27日）和星期三（9月28日）本港吹東至東北風，風勢頗大，亦有幾陣驟雨。天文台指，會密切監察奧鹿的發展及動向，呼籲市民請留意最新的天氣消息。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：陳麗娜

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