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【激嬲女友】林作直播期間當眾摸裕美胸　網民：依啲行為好cheap

娛樂 14:45 2022/09/25

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林作與裕美的戀情自2020年6月曝光以來，一直都備受網民關注，林媽媽王莉妮與裕美之間也充滿火藥味，成為茶餘飯後的話題。 

林作日前又「玩出火」，事緣他在本周四（9月22日）在IG公開向女友裕美道歉，提到令對方誤以為自己出軌，並向裕美許下13個承諾，誰不知二人在昨日（24日）合體開直播時，林作突然摸着裕美的胸部，當然就激嬲女朋友收場。

出手摸胸焫㷫裕美 

林作、裕美一同開直播，林作突然出手摸裕美的胸部，後來，他於社交平台上載直播截圖，寫道：「原本，昨晚的我們已經和好如初……」，即是林作的「手多多」惹嬲了女友。 

裕美在該則Facebook帖文下留言，「你係咪黐線㗎！」，似乎她的怒火也尚未平息。 

林作又再度「出擊」，上載一張報導林作摸裕美胸部的新聞截圖，寫道「摸下都唔得 @wadahiromi」，再次惹來網民評批。 

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裕美：有無問過我先呀

林作惹嬲女友後反擊，裕美以「有無問過我先呀」來回應林作所說的「摸下都唔得」。  

網民也有加入留言，「其實有睇live嘅人就知佢2個純粹搞笑」 、「依啲行為好cheap，一來唔尊重女友，二來搞到佢好cheap，仲利用女朋友搏上報」、「摸成咁，你地自己入房摸啦」  、「自己摸自己女友 有乜問題」 。 

林作就再上載另一則報導截圖，寫著「The best reality show in Hong Kong」，意指二人的直播是香港最佳的真人騷。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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