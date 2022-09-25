【女神級視后】李佳芯執導慈善短片一周點擊逾11萬　「通芯粉」出動應援車遊港九撐Ali

▲ 李佳芯為慈善機構執導短片《伴》。

李佳芯（Ali）為慈善機構「耆智園」製作的短片《伴》，於其YouTube頻道首播至今一周已錄得逾11萬點擊率，成功為宣傳關注腦退化症出一分力。而一班「通芯粉」（Ali粉絲稱呼）自資出動大型應援車，趁今個周末及周日停泊在尖沙咀及銅鑼灣，為女神流動宣傳。

Ali在個人社交媒體不忘向粉絲「謝票」，更透露正在蘊釀進行新計劃：「看似閑適的躺着，可腦海已浮現下個project的藍圖。才發現，這幾年沒停下腳步、也沒停止學習，最近也終於感受到網絡平台的威力。腦退化症短片《伴》短短數天有差不多100K點擊。製作花絮片段亦已上載，謝謝大家的支持。還沒細想往後如何經營，相信，心會給予答案，然後，盡力於每個當下。」

▲ 「通芯粉」自資出動應援車。

與張同祖即場加戲

以人感染人，以生命影響生命。Ali重提能夠促成今次慈善合作，一切也源於與影迷會的慈善探訪：「當年同Fans Club去做義工參觀耆智園院舍，突然有一個女粉絲喊，原來佢婆婆早一年因為腦退化症而過身，令到佢觸景傷情。」

她指經過此事後，與很多朋友傾偈開始發現身邊不少人的親人都有腦退化症：「原來一個咁普遍嘅病，一直好多人都輕視咗，或者唔認識呢個病。我就開始有個想法，不如拍一條講腦退化嘅片，令大眾多啲關注呢個病患。」

▲ 李佳芯投入導演工作。

然而，首次身兼演員、導演、監製及編劇四職的 Ali 回想拍攝當日考驗重重，並笑言簡直是「精神分裂」：「因為我哋得一日嘅拍攝時間，我呢一邊廂要做導演決定好多鏡頭拍攝，諗埋後期剪接，另一邊廂我就要代入演員角色，嗰日簡直係精神分裂咁。」

數到最難忘一幕，Ali表示最深刻是與張同祖的一幕吃飯戲，劇情講述飾演父親的祖哥因患有腦退化症，在吃飯時誤將魚當成蝦，身為女兒的 Ali不但沒反駁，反而一起「將錯就錯」。

她憶述說：「我記得呢場戲係同祖哥即場構思出嚟，想用電影橋段帶出照顧者與被照顧者嘅日常，可能好多照顧者遇到呢個情況會覺得好麻煩，係一個負累。但一念之間諗吓其實對方都係你屋企人，有呢個病佢都唔想，呢個時候應該要大家好好諒解，照顧者要搵一個自己堅持下去嘅方式開心過日子。」

▲ 好友楊潮凱及梁嘉琪支持李佳芯。

楊潮凱助拍花絮照

今次Ali得到不少幕後朋友仗義幫忙，其中更邀請到與她份屬好友的楊潮凱掌鏡拍劇照。

去年，Ali曾力撐潮凱首次執導的處男電影，今次潮凱反過來助對方完成處女作，兩位新晉導演可謂惺惺相惜。可是Ali笑言最後發現每張照片都是眉頭深鎖：「我張張相都皺晒眉，冇笑容，未見過自己呢個樣。可能因為我當時精神極度緊張 ，完全分唔到心，發現做幕後真係唔容易。」

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