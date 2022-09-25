  • 31°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 16:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻

育兒經 16:01 2022/09/25

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

郭富城與方媛被影到在銅鑼灣拍拖行街購物。

56歲天王郭富城與年輕22歲的方媛（Moka）結婚5年，育有2女，兩人的婚姻由起初不被看好，到現在愈來愈恩愛。城城與Moka被網民在銅鑼灣影到拍拖行街shopping，城城更細心挑選手機殼送給愛妻，令網民都感到好有愛。

有女網民日前在銅鑼灣一間手機殼專門店，偶遇城城和Moka在店內挑選手機殼。女網民在小紅書分享相片，可見城城以全黑低調打扮、戴上眼鏡及孭黑色LV背囊，仍難掩天王的風采。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

城城在店內與店員細心研究手機殼及試用，毫無架子。女網民指Moka最後買了跟她一樣的手機殼，是銀色布滿蝴蝶圖案的款式，她發文表示：

偶遇了郭富城！在陪嫂子買手機殼嗚嗚好甜啊！我抬頭看第一眼就小聲問（店員）是郭富城嗎，店員很淡定的說「是的」，周圍人都沒有發現or見怪不怪了，但是我假裝淡定的再繼續逛街。

城城如很多爸爸一樣會在街上抱起女兒。（小紅書圖片）

住大坑道3000呎豪宅

可見城城不時陪老婆拍拖行街，店員也司空見慣。留港工作為主的城城一有時間便陪伴妻女，早前中秋節城城都有陪老婆去維園看燈飾，又與家人在其3000呎豪宅BBQ慶祝兼賞月，城城手執燈籠與Moka貼頭合照，相當恩愛。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

郭富城於2017年與方媛結婚，育有兩女5歲的Chantelle和3歲半的Charlotte，一家四口現居於大坑道嘉園的頂樓連天台的單位，而且為了方便外父外母照顧女兒，城城還特地以月租8萬租下同棟的低層單位，設有平台花園、飽覽維港的景色，是方媛拍片和家人聚會的地方。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【昔日女神】48歲楊采妮移居新加坡被街頭捕獲　素顏現白髮優雅嘆平民餐廳
17:18 2022/09/20
【昔日女神】48歲楊采妮移居新加坡被街頭捕獲　素顏現白髮優雅嘆平民餐廳
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
17:10 2022/09/19
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚
13:21 2022/09/22
【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚

你可能感興趣

【昔日女神】48歲楊采妮移居新加坡被街頭捕獲　素顏現白髮優雅嘆平民餐廳
17:18 2022/09/20
【昔日女神】48歲楊采妮移居新加坡被街頭捕獲　素顏現白髮優雅嘆平民餐廳
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
17:10 2022/09/19
【嫁入豪門】前2R黃婉佩40歲生日凍齡有方　再嫁富豪老公住過億豪宅做闊太
【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚
13:21 2022/09/22
【星三代】吳君如破天荒一家三口合體受訪　16歲陳是知讀國際學校愈大愈靚
夫妻之道 家庭關係 結婚 拍拖 娛樂人物職業 郭富城 方媛 網絡熱話 小紅書 銅鑼灣

最高瀏覽

【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
18:37 2022/09/24
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
【稚子無辜】妻焗死3孩伴屍5天被捕 韓星自責10年墓前淚訴：天堂再見
08:56 2022/09/24
【稚子無辜】妻焗死3孩伴屍5天被捕 韓星自責10年墓前淚訴：天堂再見
【夫妻關係】尊重太太意願被禁慾兩年半　 人夫呻爆：她只當我是提款機
18:07 2022/09/22
【夫妻關係】尊重太太意願被禁慾兩年半　 人夫呻爆：她只當我是提款機