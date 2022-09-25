【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻

▲ 郭富城與方媛被影到在銅鑼灣拍拖行街購物。

56歲天王郭富城與年輕22歲的方媛（Moka）結婚5年，育有2女，兩人的婚姻由起初不被看好，到現在愈來愈恩愛。城城與Moka被網民在銅鑼灣影到拍拖行街shopping，城城更細心挑選手機殼送給愛妻，令網民都感到好有愛。

有女網民日前在銅鑼灣一間手機殼專門店，偶遇城城和Moka在店內挑選手機殼。女網民在小紅書分享相片，可見城城以全黑低調打扮、戴上眼鏡及孭黑色LV背囊，仍難掩天王的風采。

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城城在店內與店員細心研究手機殼及試用，毫無架子。女網民指Moka最後買了跟她一樣的手機殼，是銀色布滿蝴蝶圖案的款式，她發文表示：

偶遇了郭富城！在陪嫂子買手機殼嗚嗚好甜啊！我抬頭看第一眼就小聲問（店員）是郭富城嗎，店員很淡定的說「是的」，周圍人都沒有發現or見怪不怪了，但是我假裝淡定的再繼續逛街。

▲ 城城如很多爸爸一樣會在街上抱起女兒。（小紅書圖片）

住大坑道3000呎豪宅

可見城城不時陪老婆拍拖行街，店員也司空見慣。留港工作為主的城城一有時間便陪伴妻女，早前中秋節城城都有陪老婆去維園看燈飾，又與家人在其3000呎豪宅BBQ慶祝兼賞月，城城手執燈籠與Moka貼頭合照，相當恩愛。

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郭富城於2017年與方媛結婚，育有兩女5歲的Chantelle和3歲半的Charlotte，一家四口現居於大坑道嘉園的頂樓連天台的單位，而且為了方便外父外母照顧女兒，城城還特地以月租8萬租下同棟的低層單位，設有平台花園、飽覽維港的景色，是方媛拍片和家人聚會的地方。

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責任編輯︰林綺玲