【飯戲攻心】黃子華新片票房破4000萬元　導演陳詠燊子華神將現身戲院謝票

▲ 《飯戲攻心》票房破4000萬元。

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文主演，陳詠燊（Sunny）執導及編劇的電影《飯戲攻心》，由9月7日正式上畫至今兩星期多，截至昨日（9月24日），票房衝破4000萬元。

導演陳詠燊聯同演員張繼聰、王菀之及陳湛文在昨日到圓方戲院謝票，更預告即將完成舞台劇演出的黃子華隨時現身，為觀眾帶來謝票驚喜。至於女神林明禎，亦有拍片感謝觀眾支持與演員團隊的努力。

《飯戲攻心》票房破4000萬元，登上2022年度華語賣座片第二位，除票房表現令人喜出望外，戲中好笑對白及深度劇情，亦令不少觀眾入場二刷，張繼聰透露，知道有觀眾入場11刷，令他極為鼓舞。

▲ 《飯戲攻心》票房破4000萬元。

在謝票活動中，導演陳詠燊向觀眾說：「這4000萬當中，每一蚊、每一張票都是靠香港觀眾給予我們的，所以多謝入場的每一位。」張繼聰說：「多謝所有帶小朋友入來觀賞電影的父母，你們從小就培養小朋友看優質的港產片，是很重要的。」

戲中大佬黃子華正忙於舞台劇演出，導演陳詠燊透露：「現在取得的票房絕對是鼓舞成績，一直滾存下去應該將會感動到神，希望下一步令到子華神感動，做完舞台劇之後可以降臨凡間，陪伴我們一齊謝票。」張繼聰指子華神是時候應該出場了，觀眾亦很期待子華神來臨，在這裏呼喚子華哥。

▲ （左起）張繼聰、陳詠燊、王菀之及陳湛文。

原班人馬拍新戲

《飯戲攻心》不斷打破好成績，導演及眾演員亦希望能創造更多神奇紀錄，張繼聰說：「希望有觀眾打破睇《飯戲攻心》最多次數紀錄，聽到有一位觀眾看了11次的紀錄，這部戲只上了兩星期多，但他已看了11次，我覺得很犀利，希望這位觀眾可以刷新一個紀錄。」

陳詠燊說：「希望有最多人重睇最多次的紀錄，得閒無事就去睇《飯戲攻心》，好似去坐過山車、去茶餐廳。」陳湛文：「我想《飯戲攻心》誘發多些二次創作出來的紀錄，無論插畫、figure公仔等。」王菀之說：「希望有最多人收藏《飯戲攻心》紀念品的紀錄。」

導演更透露，考慮以《飯戲攻心》原班人馬創作新戲：「因為我太喜歡他們的化學作用，他們6位的那份愛很大，我感動到點都一定要度，給我一些時間，我度到好就會開嘞﹗」導演表示，真心多謝觀眾繼續支持香港電影。王菀之則感謝陳詠燊為她創作電影歌曲《狠愛狠愛你》填詞，令齣戲更具感染力。

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