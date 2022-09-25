【復常路綫】盧寵茂首回應共赴黃泉論　強調抗疫之路要穩陣不要「路毀人亡」

▲ 盧寵茂指輸入陽性個案仍然高企，難列「0+0」條件及時間表。（林宇翔攝）

周一起經機場入境者只須居家3天醫學監察，不少界別持分者要求盡快全面通關。醫務衞生局局長盧寵茂稱，難列明條件及時間表，強調抗疫之路要穩陣，否則「路毀人亡」，如有空間再放寬社交距離措施，會盡快做。

盧寵茂出席電視節目時稱，現階段不放寬至免檢疫，基於外地抵港旅客陽性比例仍然高企，對本地社區傳播仍構成風險，認為實施條件取決於未來兩個月，相關比率是否持續下降，以及疫苗接種率上升的速度，能否保障本地的醫療系統：

現時社區檢測陽性比率都是大概百分之一左右，但是外地來港的旅客仍然是百分之三，這是三倍的風險，外國有很多新的變種病毒。

相繼有專家認為，現時本港輸入確診個案佔整體宗數少於半成，不會對醫療系統構成明顯壓力，建議若這個情況不變，可改為「0+0」，盧寵茂對相關意見有保留，強調輸入個案隨著本港放寬防疫政策而上升，一旦改為免檢疫，輸入確診個案可能會幾何級上升。

盧寵茂稱現時疫情變數太多，難以如上屆政府提出「復常路線圖」，強調要記住年初第五波嚴峻疫情，確保抗疫政策須穩妥，否則「路毀人亡」：

有很多人可能會說那些事不會發生，但是如果再發生怎麼辦？香港政府作為總工程師，帶著700萬人去走這條抗疫的路，我們必須要確定這條路是穩妥，是不會路毀人亡。

不過他稱本港新增確診數回落，公立醫院非緊急服務快將恢復至八成，有空間放寬社交距離措施，至於是否下月五日措施到期後調整，他只稱會盡快做。

今年2月本港新增確診個案達6,000多宗時，盧寵茂曾稱「跟病毒共存，等於共赴黃泉」，與現時情況相若，港府卻逐步放寬防疫措施，盧寵茂認為兩者沒有矛盾，形容本港接種率及抗疫能力提升，有條件放寬防疫政策，但強調年初第五波確實有很多長者染疫後離世，「你可以問問那九千多人現在去了哪裡」，堅持本港不可躺平抗疫。

他強調，就算病毒可能在社會繼續存在，當局減感染等立場一直不變。 他又不認為今次入境檢疫調整，影響跟內地通關，因為現時過關前要核酸檢測，兩周內三萬人次，只有一人陽性，檢疫後陽性比率只有百分之0.5。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜