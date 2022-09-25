《窄路微塵》獲選香港亞洲電影節開幕電影　張繼聰希望透過電影散播溫暖

▲ 《窄路微塵》

由張繼聰、袁澧林、區嘉雯、朱栢康及董安娜主演、導演林森執導、文佩卿監製的電影《窄路微塵》獲第19屆香港亞洲電影節選為開幕電影，並將於10月25日於電影節在香港首度公映。

《窄路微塵》講述張繼聰飾演獨力經營清潔公司的窄哥，面對疫情來襲，百業蕭條，遇上由袁澧林飾演的失業年輕單親媽媽Candy前來求職，兩個人化解困難，互相扶持，但生活隨即又再要面臨巨變。

袁澧林首度演母親角色

在電影中飾演窄哥張繼聰，表達了對電影的喜愛：「好開心《窄路微塵》可以成為香港亞洲電影節開幕電影，我自己好鍾意呢套電影，因為呢幾年大家都喺疫情之下，影響我哋嘅生活，呢套戲希望大家睇完之後可以得到一啲溫暖同鼓勵，希望大家多多支持我哋呢套電影。」

首度挑戰母親角色的袁澧林，亦非常感謝電影節的肯定：「非常興奮呀 實在係！初為人母，雖然Candy份人MK咗少少，但還望多多指教！」

電影即將與香港觀眾見面，導演林森說：「很高興《窄路微塵》終於能夠跟香港觀眾見面，也很榮幸能夠成為香港亞洲電影節的開幕電影。希望這個故事能夠分享一點力量給活在當下的香港人，一起不懼窄路，迎難而上。」

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