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【最新疫情】今日新增3,897宗確診個案　錄10名患者離世

社會 17:11 2022/09/25

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（陳國峰攝）

衞生署衞生防護中心公布，今日（25日）新增3,897宗確診個案，包括3,780宗本地感染個案及117宗輸入個案，並多10名患者離世。

此外，截至9月25日零時零分，於第五波疫情期間共錄得9,903宗死亡個案曾對新型冠狀病毒呈陽性，當中由醫管局及公眾殮房報告的個案分別為9,819宗及81宗，以及3宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有10,116宗。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月16日至22日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.2%及85.5%。

自新冠疫情出現起，政府就在每日下午4時30分舉辦疫情記者會公布本港疫情最新情況，最初由2020年1月26日開始，直至出現零確診前，幾乎每日都有舉行。

其後，亦有斷續地因應疫情情況而舉行，直至因應第五波疫情，430疫情記者會於今年初1月5日起再次開始每日舉行。除7月2日因颱風暫停一次外，至今連續舉行8個多月；因應本地疫情漸趨穩定，由今日起當局會改以新聞稿公布每日陽性個案數字。

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記者：李榮忠

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