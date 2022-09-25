【財爺網誌】陳茂波：8月出口跌幅繼續擴大　冀「0+3」後可捕捉經濟恢復機遇

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日在網誌指，環球金融市場上周繼續波動，多家主要央行大幅加息，預計本港出口將進一步受壓，即將公布的八月份數字，跌幅會繼續擴大。

不過，陳茂波同時提到，本港由明日開始，將放寬入境檢疫至「0+3」，加上本周六發放第2期消費券，相信會有助提振消費需求，惠及零售及餐飲市道。

今次網誌以《外圍漫天風雨 本地邁向晴天》為題，陳茂波指出，多家主要央行上周大幅加息，觸發股市、匯市和商品市場明顯震盪，更增加全球經濟陷入衰退的風險。他續指，如果各地央行都以力壓通脹至目標水平為首要任務，加息勢必持續，金融市場將持續受壓。

陳茂波形容，香港作為全方位開放的經濟體，面對風雨飄搖的外圍經濟狀況，勢必在多方面受到影響。他指出，全球各地紛紛收緊貨幣政策，將進一步削弱環球增長動力，本港出口面對的挑戰料將持續，預計即將公布的八月份數字，跌幅會繼續擴大。

他又指，隨住多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率（P）上調0.125厘，借貸和融資成本將增加，金管局上周將審批按揭貸款時的加息壓力測試門檻，由假設加3厘調整至加2厘，相信已足夠妥善管理銀行的按揭貸款風險。

他續指，金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動；資產價格亦受壓，除了港股今年來反覆受壓，今年截至八月整體住宅樓價亦下跌6.3%。

不過，陳茂波形容，本港在過去一周也有好消息，例如明日起會放寬入境防疫要求，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」的規定；旅客登機前可以快速抗原測試取代核酸檢測等。他認為，大家要加速做好復常的各項準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

他又指，還有一個星期左右，便是國慶節的大日子，而當日亦發放第2期的消費券，認為亦將有助提振消費需求，惠及零售及餐飲市道。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明