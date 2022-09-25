【聲夢傳奇】姚焯菲獲小菲象準備應援賀16歲生日　Chantel與燈箱廣告打卡感謝支持

▲ 姚焯菲（Chantel）於9月22日踏入16歲！

姚焯菲（Chantel）於9月22日踏入16歲，Chantel的官方後援會早已安排一連串生日應援，如：驚喜生日會、生日應援燈箱、派發應援包等等，務求令偶像過著難忘的生日。

向來相當「寵粉」的Chantel除在一眾小菲象領取領援包時開直播與他們見面，更親自與兩個生日應援燈箱合照，以答謝粉絲的支持。

Chantel打卡

與往年一樣，姚焯菲官方後援會於銅鑼灣安排兩個生日燈箱廣告，以向Chantel送上生日祝福。

Chantel也趁著燈箱展示期，親自到場打卡留念。 頭戴白色Cap帽、輕露纖腰的Chantel，手上更拿著其後援會推出的Telly公仔，散發出少女感覺。

她於社交平台上載自己到場打卡的自拍片、與燈箱的合照，寫道：「大家快啲去打卡啦! thank you @chantel.fansclub」。

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連串生日應援

Chantel的官方後援會安排了各式各樣的生日應援， 除了在上星期舉行的「小公主生日會暨粉絲見面會」， 又安排了LED屏幕廣告、30秒的生日宣傳影片、生日燈箱、生日福袋派發，更於內地20個智能櫃安排一連7天的投屏廣告。

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