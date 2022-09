【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福

王敏德與馬詩慧的長女王曼喜(Kayla)於2014年出櫃,並在2019年公開與攝影師女友Elaine Chen的戀情,二人並經常在社交網站放閃。在2020年9月,Kayla與Elaine這對戀人在IG宣布訂婚。

到今日,在香港時間9月25號清晨,Kayla與Elaine在美國舉行婚禮正式結婚。王敏德夫婦與次女王麗嘉(Irisa)、細仔王躍穎(Kadin)日前已飛到美國觀禮。

一對新人選擇在加洲某度假村舉行婚禮,據悉邀請約100名賓客出席,一對新人以全白打扮結下山誓海盟,典禮舉行期間更有彩虹出現,仿為二人送上祝福,而王敏德負責送女兒出嫁並送上誠摯祝賀。

尊重女兒選擇

中學時讀女校的Kayla習慣與女生親密相處,到後來有結交男朋友,但在過程中慢慢發現自己較喜歡女性,認定自己為同性戀者。當年Kayla首次公開承認同志身份時,媽媽馬詩慧雖然很多友人也是同性戀者,但發生自己女兒身上,一時間也未能接受,母女整個暑假都沒說話。

待馬詩慧沉澱下來後,傳訊息跟返回美國讀書的女兒說:「I just want you to be happy.(我只希望你快樂)」馬詩慧接受了女兒的性取向,母女的隔膜終於打破,而且關係變得更加親密。兩年前Kayla與Elaine訂婚,馬詩慧在女兒社交平台留言送上祝福:「Happily ever after.(要永遠幸福)」

Kayla伴侶Elaine具巴西血統,據知她們婚後將定居美國,展開新生活。

