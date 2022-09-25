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【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福

娛樂 16:52 2022/09/25

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王敏德與馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）於2014年出櫃，並在2019年公開與攝影師女友Elaine Chen的戀情，二人並經常在社交網站放閃。在2020年9月，Kayla與Elaine這對戀人在IG宣布訂婚。

到今日，在香港時間9月25號清晨，Kayla與Elaine在美國舉行婚禮正式結婚。王敏德夫婦與次女王麗嘉（Irisa）、細仔王躍穎（Kadin）日前已飛到美國觀禮。

一對新人選擇在加洲某度假村舉行婚禮，據悉邀請約100名賓客出席，一對新人以全白打扮結下山誓海盟，典禮舉行期間更有彩虹出現，仿為二人送上祝福，而王敏德負責送女兒出嫁並送上誠摯祝賀。

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尊重女兒選擇

中學時讀女校的Kayla習慣與女生親密相處，到後來有結交男朋友，但在過程中慢慢發現自己較喜歡女性，認定自己為同性戀者。當年Kayla首次公開承認同志身份時，媽媽馬詩慧雖然很多友人也是同性戀者，但發生自己女兒身上，一時間也未能接受，母女整個暑假都沒說話。

待馬詩慧沉澱下來後，傳訊息跟返回美國讀書的女兒說：「I just want you to be happy.（我只希望你快樂）」馬詩慧接受了女兒的性取向，母女的隔膜終於打破，而且關係變得更加親密。兩年前Kayla與Elaine訂婚，馬詩慧在女兒社交平台留言送上祝福：「Happily ever after.（要永遠幸福）」

Kayla伴侶Elaine具巴西血統，據知她們婚後將定居美國，展開新生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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