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【新冠肺炎】高永文：港府絕非「躺平」抗疫　目標仍是控制及防感染

社會 16:22 2022/09/25

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高永文強調港府絕非「躺平」抗疫，目標仍是控制及防感染（陳靜儀攝）

中文大學中醫學院、中文大學醫院今（25日）合辦「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會。對於明起放寬入境檢疫措施至「0+3」，出席致辭的行政會議成員、曾為食衞局局長高永文強調，放寬不等同「躺平」抗疫，港府目標仍是控制同預防感染，又認為香港感染數目已非常龐大，要在短時間內清零「幾乎冇可能」。

港府明起放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排至0+3。曾公開反對採取「躺平」抗疫的高永文，今強調相關舉動「一定唔係躺平」，認為當局目標仍是控制同預防感染，不贊成鼓勵任何已打針人士染疫，惟坦言香港不幸已錯失清零機會，進入了第五波疫情，感染數目非常龐大，認為要在短時間內「清零幾乎冇可能」，而留意到港府放寛入境措施至「3+4｣ 後，醫管局整體病人及嚴重病人的數字均從高峰回落，故港府要採取平衡做法，回應了社會大需求，認為是適當做法。至於社交距離何時可再放寬，他認為是因時制宜。

他又提到部分國家一開始便假設新冠類似流感，而付出慘重代價，認為「從來香港都不是採取與病毒共存策略，亦不是一個選項」，惟無可奈何下大量人已染疫，亦與高死亡率沙士是不同，新冠病毒經不斷變異後，殺傷力會減低，但傳播力不斷提升，中短期內不敢講可見到清零，但不代表本港採取與病毒共存政策：

雖然已有好多人受感染，都唔應該鼓勵人去受感染，尤其小朋友。

他又指世衞指出新冠疫情仍未完結，要小心放鬆措施後疫情會不會反彈，有沒有出現新病毒株，及公立醫院負擔能力，「覺得要審慎，冇辦法講到反彈機會大唔大」；被問到如疫情反彈會否再收緊，高永文指，港府均一直強調不希望走回頭路，故每行一步都非常審慎：

令政府不走回頭路下審慎地向前走每一步。

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記者：鄧凱文

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