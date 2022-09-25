【邋遢老公】拍拖日日沖涼婚後變隔星期沖1次　老婆難忍老公：不可能跟他睡

▲ 台灣有人夫婚後變成隔幾日，甚至一星期才沖涼1次。

婚後真面目現形？台灣有人妻大呻老公變邋遢，由日日沖涼變隔2、3日，甚至一星期先沖涼1次，平時只用濕紙巾抹身代替，老婆難頂決跟老公分開睡，老公只睡沙發。有次老公反說老婆坐污糟梳化，兩公婆隨即掀罵戰，人妻上網向網民大呻求圍爐。

老公婚後變隔星期沖涼

日前，台灣有名女網民在facebook群組「靠北婚姻－社團討論區」發帖，講述她老公生活衛生習慣差，卻反被他罵污糟，令人妻大感氣憤，希望網民們評評理，到底是懶得洗澡比較髒？還是上班累了回到家坐在客廳沒換褲子比較髒？

最新影片：

人妻指老公經常兩、三天才洗澡，最多曾經一星期只洗一次澡，他認為洗澡是件很痛苦的事。人妻投訴老公，更跟他分房睡，

每次不洗澡都是拿濕紙巾擦臉、擦身體，認為有擦就好，所以他都自己睡沙發，我不可能跟他睡。

真面目開始現形

有網民不解事主為何有辦法跟不愛乾淨的老公生活，人妻指老公之前不是這樣，在婚前交往1年半期間，他真的有日日洗澡，完全看不出來他在扮。婚後老公就改變了個人衛生習慣，經常用工作很累、沒力氣等藉口去拖延不洗澡，起初人妻沒有多口，體諒老公有時工作真的很攰，不過，老公的真面目開始現形，更自我感覺良好，向老婆坦白承認。

慢慢的才自己承認原來以前早就不愛洗澡，還問我是不是很厲害，自己覺得很驕傲。有病真的要去看醫生，可憐。

事主最嬲是被邋遢老公說污糟！人妻有次收工回家，沒有先換衣服就去坐梳化，被睡梳化的廳長老公罵整污糟梳化，她大感委屈，

我下班到家累了，難道不能先坐一下，洗澡完了自然就換乾淨衣服了。所以現在他認為不洗澡比我還乾淨就對了⋯⋯

網民：不改變讓步就離婚

有網民嘗試在人夫立場看，指出自己多累也習慣回家立即先換乾淨衣服，才坐客廳椅子上，加上梳化是老公的床，他會介意是理解的，「每個人對乾淨的標準不一樣」。不過更多網民一面倒驚嘆人夫污糟，斥責他似刻意婚前隱瞞，是婚騙，有的甚至建議離婚，生活習慣分房睡直接影響了性生活，夫妻關係難維繫，「他沒想要改變，妳也不願讓步，恐怕只有離婚這條路」。更多留言點擊下圖：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳