【認錯老婆】拜登參觀車展與女州長牽手達8秒　第一夫人目睹過程場面尷尬

▲ 美國總統拜登參觀車展時，與女州長手牽手進場長達8秒 第一夫人目睹整個過程。

11月將滿80歲的美國總統拜登（Joe Biden）自上任以來，多次失言、迷糊、肢體動作僵硬等，令人擔憂其精神健康問題。日前拜登又出現尷尬場面，拜登與第一夫人吉爾（Joe Biden）出席底特律車展時，拜登走入會場時竟拖著密歇根州女州長，直至夫人吉爾打眼色才鬆手。

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據《華盛頓檢查者報》（Washington Examiner）報道，美國總統拜登、第一夫人吉爾及民主黨議員、密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer），日前一起出席底特律車展，正當媒體準備好拍攝拜登一行人進場時，竟捕捉到拜登自然牽著身穿紫色西裝女州長的手，兩人笑容滿面，完全沒察覺有異。

▲ 拜登（左三）牽著身穿紫色西裝女州長的手，自然又瀟灑，無視了左邊身穿紅衣的正印。（法新社）

兩人緊緊牽手長達8秒後，拜登的視線輕輕向左移，見到吉爾在另一邊望過來，拜登才察覺自己拖錯老婆，馬上鬆開惠特曼的手，兩人保持笑容扮無事發生，繼續活動行程。

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網民︰習慣成自然

影片在社交平台twitter曝光後，引起網民熱烈討論，有人指拜登是「習慣成自然」，見人在旁就拖；另有網民表示大惑不解，「拜登可能短暫失神，女州長看似引導他這樣做」、「惠特曼只想甩掉他的手」、「尷尬而不失禮貌的微笑」，有人也形容事件可愛，

就當是牽到爺爺的手吧！拜登就如同全美的爺爺。

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責任編輯︰林綺玲