【新冠疫情】高永文料現大量長新冠患者　促港府及醫管局關注

▲ 高永文料現大量長新冠患者，促港府及醫管局關注（陳靜儀攝）

中文大學中醫學院、中文大學醫院今（25日）合辦「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會。出席致辭的行政會議成員、曾為食物及衞生局局長高永文，認為疫情會有退幕的一日，預期整本港會出現大量長新冠患者，促港府或醫管局應牽頭促進中西醫合作，減輕相關患者對醫療體系負擔。

今波疫情確診者數以百萬計，高永文提到即使當中只有少百分比人有長新冠，數目都可很龐大，故希望政府同醫管局能關注此問題，能牽頭促進中西醫合作，減輕相關患者對公共醫療體系的壓力，大學亦應參與研究，

他認為方向應包括整合各醫療機構科研報告，推算出現長新冠不同症狀的病人規模；善用中醫藥優勢，整合中西醫臨床治療指引；及早籌劃公私營協作，分流病人至私營機構，「避免大量長新冠病人湧入公立醫院」；及將本港中西醫治方案國際化，供全球參考。

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記者：鄧凱文