【放寬檢疫】梁栢賢：不放寬防疫限制令零售食肆雪上加霜　江玉歡斥官員未與市民同甘共苦

▲ （陳國峰攝）

入境檢疫措施明起放寬至「0+3」，有專家和議員不約而同指出，不論入境檢疫措施如何防寬，如本地社交距離和食肆防疫限制未能放寬，將難以吸引外國遊客來港，無助刺激市道。

醫管局前行政總裁梁栢賢在Facebook指，保守的防疫政策不合時宜，放寬入境檢疫措施至「0+3」是復常一大進展，但如不盡快放寬社交距離和食肆防疫限制，便會有後遺症。

他解釋，到訪香港的遊客多為短途客，如不能到食肆或者其他消費場所，來港旅遊的吸引力便會大減。同時，香港市民亦會因抗疫疲勞，將會離港「報復式旅遊」。當留港消費的市民減少，加上難吸引旅客來港消費，零售食肆難免雪上加霜。

梁栢賢建議，政府要盡快全面放寬入境檢疫，同時要放寬社交距離和餐飲業營業限制，才可以幫到香港民生經濟。

立法會議員江玉歡則指，不論入境檢疫如何放寬，若仍保留其他防疫限制，將疫情陰霾繼續籠罩香港，遊客不會願意來港，

出街吃飯，購物消費其實是可做可不做，心情或氣氛好，才會刺激消費。大家若到其他國家，大可感受無拘無束的體會。

她指出，官員忙於籌備百日報告和施政報告，但若不先解決市民內心最痛，祇顧埋首其他事項，是用錯力。

她又指，近月政府各界也舉辦大大小小的典禮活動，官員忙於應酬出席，她擔心政府未能與市民同甘共苦，希望政府急市民所急，做實事。

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責任編輯：陳梓蔚