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【4區污水陽性】涉灣仔李節花園、屯門翠薈、海翠花園等多個屋苑　派逾20萬個快測包

社會 16:37 2022/09/25

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灣仔李節花園。（資料圖片）

政府今日（23日）表示，大埔、屯門、灣仔及九龍城區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試

  • 大埔區 — 新興花園、明雅苑、怡雅苑、大埔尾村、樟樹灘及南盛街和懷義街附近一帶住宅（見附件
  • 屯門區 — 綠怡居、翠薈、屯門新村、福亨村、豫豐花園、順風圍、慧豐園、邁亞美海灣及海翠花園
  • 灣仔區 — 嘉佑大廈、文熙大廈、李節花園、東曦大廈、永昌大廈、麗都大廈、勵德邨及木星街和蜆殼街附近一帶住宅（見附件
  • 九龍城區 — 聯成大廈、海濱南岸、紅磡灣中心、寶石戲院大廈、黃埔新邨及自由道和勝利道附近一帶住宅（見附件

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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