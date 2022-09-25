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【青年交流】陳浩濂寄語學生多聽、多睇、多問　提醒會計師誠信最重要

政治 16:42 2022/09/25

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂（右三）昨出席就業資訊日。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂昨日接連出席兩場活動，與學生分享金融行業最新資訊及機遇之餘，又寄語他們要「多聽、多睇、多問」。

陳浩濂昨日上午出席金融發展局舉辦的就業諮詢日時，提醒學生要多看財經新聞和不同的研究報告及企業資訊，有助了解行業最新情況和發展，亦有助尋找適合自己的行業板塊及工種，為將來面試和入職做好準備。

他鼓勵學生多向身邊人發問，不論是大學就業中心，還是師兄師姐，家人、朋友等，認為由相關行業人士分享第一身體驗和行業最新資訊，對學生有莫大裨益。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

陳浩濂昨日下午則出席出席香港會計師公會的專業資格課程(Qualification Programme)優異同學嘉許及獎學金頒受典禮，擔任主禮嘉賓。他寄語獲獎學生，在往後執業生涯中，無論遇到什麼起伏，要緊記誠信是最重要的，要時刻堅守，因誠信是大眾對會計專業信心的根本。同時，完成專業資格課程，不少學習的終結，而是執業訓練的開始，提醒學生要持續培訓才能與時並進，有足夠知識應付不斷變化的市場環境與挑戰。

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責任編輯：林曉君

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