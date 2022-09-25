民建聯3大界別議員合作開地辦　黃俊碩：結合商界、專業界及地區力量

▲ 民建聯3名立法會議員黃俊碩、顏汶羽及陳仲尼，早前合辦的地區辦事處今日正式開幕。（民建聯提供）

民建聯3名立法會議員黃俊碩、顏汶羽及陳仲尼，早前合辦的地區辦事處今日正式開幕，有近千人出席開幕儀式。新選舉制度下，功能組別議員亦被要求開「地辦」，本身代表會計界的黃俊碩就認為，做法有助結合商界、專業界及地區力量，互補不足、集結力量。

黃俊碩表示，雖然自己是會計界功能組別議員，但立法會牽涉的議題，除了工商、經濟、發展、金融等會計界相關議題外，同時牽涉不少民生議題，包括醫療、住屋、交通、養老等，亦與日常生活密不可分，形容接觸街坊及開設「地辦」，可以補充這一方面認知的不足，從而更好服務香港。

身兼觀塘區議員、循九龍東晉身立法會的顏汶羽亦指，3位不同界別議員建立聯合辦事處，正是商界、專業界、地區力量的互補和聯合。選委界立法會議員陳仲尼則指，3人將不遺餘力服務市民，幫助市民解決生活憂慮，讓他們的生活多一份幸福感。

有份出席開幕儀式的政務司司長陳國基，在在致勉辭時就指出，3名議員來自不同界別，正是新選舉制度下百花齊放的成果，也為香港落實「愛國者治港」原則打穩基礎，希望他們在議事廳內外，都能以實際行動踐行「以民為本」的原則，同心協力服務市民。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9