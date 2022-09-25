【仨心友行3】李佳芯不再強求擴闊社交圈子　麥美恩自揭私下安靜內斂

由黎諾懿監製及主持的《仨心友行3》邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，一起深入「秘密花園」體驗簡樸的田園生活。

在前晚（9月23日）播出的第三集，三女一開波就獲安排進行「禪食（即安靜地吃飯）」，其後型男嘉賓黃子恆（Hugo）又帶她們上頌缽課程洗滌心靈。

不強求擴闊社交圈子

今集主題為「朋友」，三人均認同入行後難結識朋友。面對日夜顛倒的拍劇生涯，Ali坦言無暇與家人朋友相聚，故看淡不再強求擴闊社交圈子，並指很難過回普通人的生活：「你出到去啲人已經覺得你係李佳芯。」

鏡頭前為觀眾帶來不少歡樂的Mayanne，則自揭私下安靜又內斂。當聽到年僅25歲的Tiffany入行六年後漸變內向，愈來愈享受「Alone Time」，Mayanne即表示：「好成熟呀！我30歲先明白朋友唔需要咁多。」

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公開圈中好友名字

接著，三人分別公開三個最熟的好友名字，Mayanne名單包含吳若希（Jinny）與駱胤鳴，她指Jinny與自己一樣重視家人，二人私下談起家事會又喊又鬧，相當激動。駱胤鳴則可讓Mayanne放下戒心耍幼稚。

Ali的名單則有因合拍劇集《BB來了》而熟絡的諾懿，她還口快快說：「拍劇感受會深啲，尤其演兩公婆，嗰時感覺真係好入……」語畢Ali即急急澄清並非愛上對方，只是感覺似家人，又指諾懿是「華佗再世」，愛分享養生之道。

Tiffany的名單好友則有曾合拍劇集《兄弟》和《鐵拳英雄》的伍允龍（Philip），她坦言拍劇期間獲對方照顧，Mayanne和Ali聞言即打晒眼色兼起鬨，Tiffany澄清雙方純粹兄妹情。

之後玩「猜猜畫畫」，Tiffany與胡㻗的過氣緋聞卻被擺上枱，當看到Ali畫的「葫蘆＋飛緊嘅雀仔（指胡㻗）」時，Tiffany即瞇瞇眼一味傻笑，之後更是笑至一發不可收拾。

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Mayanne智者上身

節目中三人還各展所長，先是Ali大玩「曝露年齡系列」的花繩，技巧純熟得獲諾懿大讚是「資深玩家」。

當接受「野外濾水」考驗時，Mayanne智者上身只花數秒便輕鬆過關，畢業於名校英屬哥倫比亞大學化學系的她更得戚地說：「我Chem畢業架！」相當搞笑。

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