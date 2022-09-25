【香港小姐2022】特首夫人李林麗嬋任評判　歷屆港姐場外鬥靚【多圖】

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，今屆為港姐50周年，TVB隆重其事在紅館進行總決賽，也是相隔12年再在紅館舉行港姐賽事。

司儀陣容鼎盛，包括曾志偉、陳欣健、鄭丹瑞、陳百祥、鄭裕玲、錢嘉樂、森美、麥美恩、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、周嘉洛、王賢誌、崔建邦。至於表演嘉賓方面，有草蜢、JW王灝兒、兩屆「聲夢學員」，以及天王黎明。

一眾嘉賓入在晚上7時起陸續入場，2020港姐冠軍暨最上鏡小姐謝嘉怡身穿白色低胸晚裝，烏身拉裙擺時上圍澎湃。1989年港姐冠軍陳法蓉、1998年港姐冠軍向海嵐、2010年港姐冠軍陳庭欣、名模琦琦、朱凱婷等亦以性感晚裝示人，2005年港姐冠軍葉翠翠激瘦現身，頭大身細極為明顯。

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After Class三缺一

聲夢After Class之一的鍾柔美（Yumi）因為工人姐姐中招確診，故此Yumi唯有缺席港姐演出。無奈三缺一，其餘成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）詹天文（Windy）稱有問候Yumi，表示對方因為只是密切接觸者而要隔離而不是確診，Yumi指自己身體無礙，並叫大家不用擔心。

她們表示今次與聲夢學員一同演出，所以心情既興奮又緊張。至於對今屆港姐有何心水，Windy稱因為綵排時大多時間是背向佳麗，未有機會睇清楚，故未有心水。

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提到早前紅館發生嚴重事故，問到三女對於踏上紅館台板會否擔心，Gigi表示：「我們有跳舞環節，但擔心不來只能順其自然。」日前Chantel剛渡過16歲生日，Gigi指她們未有機會與她慶祝，希望日後能在抗疫安全的情況下開Party慶祝。

2020年港姐冠軍謝嘉怡憶起當年參選時時間過得好快：「我當年由參賽到決賽只得3個半星期，時間好短，但今屆港姐有3個多月時間，相信她們還是一樣緊張。知道有位佳麗跟我一樣從蘇格蘭回港參選，當然要支持她。但其實我沒有特別心水，因為要看總決賽的即場表現才可以作準。」

記者：梁樂欣、陳曉柔

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