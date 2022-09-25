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【餐飲業裁員潮】5商會聯署預告年尾將現結業潮及裁員潮　促政府放寬防疫限制

社會 17:25 2022/09/25

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（資料圖片）

多個餐飲業商會向行政長官李家超致聯署信，指出業界現時經營狀況捉襟見肘，預告下一波結業潮及裁員潮將至，促請及建議政府，盡快放寬規管餐飲業的措施。

5個餐飲業商會聯署指，規管餐飲的防疫措施自5月至今未有放寬，市民光顧意欲未見回復；未能通關下，業界亦欠缺旅客及內地客客群。

同時，餐飲業面對因通脹而引發的成本大幅上漲，包括電費、煤氣費、食材等；現時食肆收入大減，支出反增，對經營者可謂百上加斤，捉襟見肘。

聯署信又指，相信年尾聖誕長假，市民外出旅遊的情況大增，將削弱本地零售消費餐飲盈利，預告餐飲業將面對新一波寒冬，情況將是史無前例的嚴峻，餐飲業的結業潮及裁員潮會急速加劇。

聯署信促請政府6方面放寬規管餐飲業的措施：

  • 1) 放寬至每枱12人
  • 2) 取消枱與枱之間1.5米間距要求
  • 3) 取消宴會人數限制
  • 4) 取消營業時間到凌晨限制
  • 5) 取消對現情表演、卡拉OK及麻雀耍樂的限制
  • 6) 補貼餐飲處所持牌人因員工確診所付的病假人工支出。

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責任編輯：陳梓蔚

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