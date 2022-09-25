【香港小姐2022】公布十強佳麗　邢慧敏張光怡大熱倒未能晉級

▲ 許子萱奪國際親善小姐。（陳慧安 攝）

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）假紅館舉行，在宣布10多之前，評判在19位佳麗中演出國際親善小姐，結果由4號許子萱奪得，至於最上鏡小姐由14號梁超怡獲得。

另外，昨日（9月24日）由佳麗投票選出友誼小姐，由13號邢慧敏獲得。

至於10強為梁超怡、陳瑞菱、許子萱、陳銘鳳、張靜婷、敖嘉揚、林鈺洧、徐麟、林曉彤、陳婉怡，邢慧敏與張光怡大熱倒灶。

▲ 港姐10強（陳慧安 攝）

記者：梁樂欣、陳曉柔

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