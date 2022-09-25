【香港小姐2022】公布十強佳麗 邢慧敏張光怡大熱倒未能晉級 娛樂 21:36 2022/09/25 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 許子萱奪國際親善小姐。（陳慧安 攝） 《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）假紅館舉行，在宣布10多之前，評判在19位佳麗中演出國際親善小姐，結果由4號許子萱奪得，至於最上鏡小姐由14號梁超怡獲得。 另外，昨日（9月24日）由佳麗投票選出友誼小姐，由13號邢慧敏獲得。 至於10強為梁超怡、陳瑞菱、許子萱、陳銘鳳、張靜婷、敖嘉揚、林鈺洧、徐麟、林曉彤、陳婉怡，邢慧敏與張光怡大熱倒灶。 ▲ 港姐10強（陳慧安 攝） 記者：梁樂欣、陳曉柔 最新影片推介：黃紫恩專訪 相關文章 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 12:21 2022/09/22 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 19:00 2022/09/23 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 17:05 2022/09/24 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 你可能感興趣 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 12:21 2022/09/22 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 娛樂人物職業 香港小姐 演員 綜藝節目 TVB