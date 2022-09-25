【香港小姐2022】最後五強誕生 最具人氣徐麟順利晉級 娛樂 22:25 2022/09/25 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 2022年香港小姐強 《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，公布5強誕生，結果陳銘鳳、許子萱、梁超怡、林鈺洧、徐麟入圍，當中徐麟最具觀眾緣，當司儀公有她入圍時，場內歡呼聲最多 ▲ 徐麟甚具觀眾緣。（陳慧安 攝） 記者：梁樂欣、陳曉柔 最新影片推介：黃紫恩專訪 相關文章 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 今日 12:45 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 11:59 2022/08/29 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 19:00 2022/09/23 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 你可能感興趣 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 今日 12:45 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 11:59 2022/08/29 【香港小姐2022】邢慧敏被爆母親開麻雀館惹官非 傳三甲不入冠軍為徐麟？ 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 演員 TVB