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【香港小姐2022】最後五強誕生　最具人氣徐麟順利晉級

娛樂 22:25 2022/09/25

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2022年香港小姐強

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，公布5強誕生，結果陳銘鳳、許子萱、梁超怡、林鈺洧、徐麟入圍，當中徐麟最具觀眾緣，當司儀公有她入圍時，場內歡呼聲最多

徐麟甚具觀眾緣。（陳慧安 攝）

記者：梁樂欣、陳曉柔

最新影片推介：黃紫恩專訪

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