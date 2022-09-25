【中大研究】 陳家亮料至少百萬港人有長新冠　正研改善患者腸道生態減症狀

▲ 陳家亮料至少百萬港人有長新冠，正研改善患者腸道生態減症狀。（陳靜儀攝）

中文大學中醫學院、中文大學醫院今（25日）合辦「中西醫如何配合改善新冠肺炎後遺症」研討會。演講嘉賓之一的中大醫學院院長陳家亮形容，本港疫情逐漸受控制，並進入後新冠／長新冠年代，他估計至少會出現逾百萬長新冠患者，形容對社會醫療、經濟帶來沈重影響，認為絕對不容忽視；他又指，中大團隊發現長新冠患者獨特的「腸道微生態」，可透過化驗確診者糞便，預測其患長新冠機會率，並透露正在研究「微生態配方」，有望透過能否改善長新冠患者腸道生態以作治療。

根據美國疾控中心指，長新冠是指確診者消除新冠病毒後至少4周，仍有出現不同症狀，影響不同器官，如肌肉、呼吸系統、腸胃、腦神經等。陳家亮提到多項本地研究發現，3成至7成新冠患者康復後都持續出現徵狀，假設本港有300萬人曾染疫，至少有百萬人持續出現徵狀，對社會醫療、經濟帶來沈重影響，故認為絕對不容忽視。

陳家亮續指，得到醫管局支持，中大醫學院在2個月前已開展首個香港長新冠大型研究，冀了解本港康復者新冠後遺症情況，以協助港府制定政策醫治長新冠患者，呼籲港人不論有沒有持續症狀，都填寫網上問卷。

此外，中大團隊在過去兩年，跟進百多名新冠患者，分析他們入院後1、3、6個月的糞便樣本，於全球首次發現「長新冠腸道微生態」； 陳家亮解釋，當感染新冠病毒後，腸道接收病毒數量實際較肺部大，多新冠病人腸道會多了惡菌及少了好菌，而不同組合會影響不同器官及出現不同問題。

陳續指，研究可帶來3大作用，包括確診者入院時便可預測患長新冠的機會率、新冠患者康復後持續出現症狀是否屬於長新冠，透露相關研究已在中大醫院應用，團隊會收集確診病人少量糞便樣本，兩周內可得到實驗室數據，從而評估出患者患長新冠的風險。中大團隊另在進行「微生態配方」前期研究，將進入完成階段，有望透過能否改善患者腸道生態以作治療。

中大醫學院早在第一波疫情時，已發現有76%患者康復後6個月持續出現1個或以上徵狀，如情緒焦慮、疲倦、記憶力差、難入睡等，反映分布不同器官及相當普遍，更有3成患者康復後6個月持續出現3個或以上徵狀，故靠單一專科未必能照顧相關患者。

而在今波疫情中，中大收集逾550位康復者，發現近70%有中至嚴重程度、無法解釋的長新冠徵狀，35%更出現嚴重情況影響日常生活；而呼吸系統、神經精神系統、肌肉、消化系統等，每系統受影響都有3成人。

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記者：鄧凱文