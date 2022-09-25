【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外　佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵　

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，今屆為港姐50周年，TVB隆重其事在紅館進行總決賽，也是相隔12年再在紅館舉行港姐賽事。

可是港姐在結束時發生意外，5號佳麗陳婉怡被被禮砲射傷耳朵，她當場爆喊，工作人員立即護佳麗離場，但暫未知傷勢如何。

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記者：梁樂欣、陳曉柔