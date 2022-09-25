【香港小姐2022】港姐紅館騷出意外 佳麗陳婉怡被禮砲射傷耳朵 娛樂 22:59 2022/09/25 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，今屆為港姐50周年，TVB隆重其事在紅館進行總決賽，也是相隔12年再在紅館舉行港姐賽事。 可是港姐在結束時發生意外，5號佳麗陳婉怡被被禮砲射傷耳朵，她當場爆喊，工作人員立即護佳麗離場，但暫未知傷勢如何。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 記者：梁樂欣、陳曉柔 相關文章 【香港小姐2022】佳麗林曉彤英國修讀建築 今屆黑馬與鄭裕玲有淵源 11:49 2022/09/20 【香港小姐2022】佳麗林曉彤英國修讀建築 今屆黑馬與鄭裕玲有淵源 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 12:21 2022/09/22 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 17:05 2022/09/24 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 12:45 2022/09/25 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 你可能感興趣 【香港小姐2022】佳麗林曉彤英國修讀建築 今屆黑馬與鄭裕玲有淵源 11:49 2022/09/20 【香港小姐2022】佳麗林曉彤英國修讀建築 今屆黑馬與鄭裕玲有淵源 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 12:21 2022/09/22 【香港小姐2022】港姐保母選心水三甲張光怡上榜 大熱邢慧敏徐麟許子萱意外不入選 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 演員 TVB