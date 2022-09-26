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【鯁喉意外】8個月大男嬰在家獨自玩耍　誤吞5cm指甲鉗直插喉嚨險死

兒童健康 10:00 2022/09/26

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印度一名8個月大男嬰誤吞5cm指甲鉗直插喉嚨。

幼童喜歡四圍探索，家長必須時刻留神。印度西部城鎮納西克（Nashik）發生恐怖意外，一名8個月大男嬰在家獨自玩耍時，不慎誤吞5厘米長的指甲鉗，幾乎全塞喉嚨內，幸經緊急開刀後移除異物，大難不死。

最新影片推介︰

據外媒報道，事發於19日下午，一名8個月大的男嬰獨自在家玩耍，過程中竟誤把5厘米長的指甲鉗吞下肚，事後他的父母發現異樣，嚇得立刻將兒子送往醫院。

從X光片中可見，指甲鉗幾乎完全卡著塞喉嚨，情況危急。幸好經過約一小時手術後，醫生順利從男嬰的喉嚨裡取出指甲鉗，撿回一命，醫生批准男嬰隔天起可正常進食。

從X光片中可見，指甲鉗幾乎完全塞著喉嚨。（網上圖片）

幼童常誤吞鈕扣電池

小朋友在家常好奇周圍摸，經常發生幼童誤吞硬物事件。早前外國一名3歲女童誤吞鈕扣電池，媽媽發現立即帶女兒送院，送院途中機智的媽媽餵女兒進食蜜糖，減輕了電池在女兒體內的侵蝕程度，獲醫生大讚媽媽的做法很好。

不過，另一名英國2歲男嬰同樣吞下鈕扣電池卡在食道，導致血液變酸性，把心臟燒破一個洞，只能靠機器過活，最後父母忍痛放棄急救。而去年，英國一名6歲女童則在觀看TikTok影片後，有樣學樣吞下23塊強力磁鐵，導致腸道穿破險失去性命。

醫生教4招急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微向前傾，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物或異物。不過，千萬不要伸手指入兒童喉嚨試圖挖出，有可能將食物或異物愈推愈入，反令傷者更危險。

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對鯁喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

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責任編輯︰王明芳

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