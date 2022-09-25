  • 28°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 19:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時

娛樂 18:39 2022/09/25

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

王賢誌。（經濟日報圖片）

TVB大騷《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，因為今屆為港姐50周年，因此隆重其事在紅館進行總決賽，是相隔12年再在紅館舉行港姐賽事。

而且司儀陣容鼎盛，包括鄭裕玲﹑曾志偉﹑陳百祥﹑鄭丹瑞﹑陳欣健﹑王賢誌﹑錢嘉樂﹑森美﹑崔建邦﹑麥美恩﹑陸浩明﹑馮盈盈﹑丁子朗和周嘉洛。

可是，繼原本今晚本來有份表演的鍾柔美（Yumi），因家傭「中招」而令她成密切接觸者要居家隔離後，在今天午間，司儀王賢誌亦在個人社交平台表示今晚要留在家中做觀眾，不能擔任司儀，寫道：「世事又再度令人始料不及意想不到，今晚我將會留在家中做觀眾 #又一次surprise」。

據悉，因為他做核酸檢測結果為初陽，故此要隔離，只能無奈缺席今晚港姐演出。

此外，王賢誌是今屆17號港姐張靜婷的提名人，早前她被形容為「粗口港姐」，張靜婷在出席活動時否認此傳聞，並指提名人王賢誌提醒她不要緊張，更表示開心屆時港姐決賽可與對方同台。可是，現在二人卻未能同台。

拜神及切燒豬儀式，祈求演出順利。（影片截圖）

另外，TVB總經理（節目內容營運）兼今晚司儀之一的曾志偉，在下午率領19位佳麗以及鄭裕玲、鄭丹瑞、陳百祥、陳欣健、森美、陸浩明、崔建邦、錢嘉樂馮盈盈、麥美恩、周嘉洛及炎明熹（Gigi）等在紅館後台進行拜神以及切燒豬儀式，祈求今晚一切順利。

曾志透露在昨晚（9月24日）做準備工作至凌晨5時才收工，而且他既要綵排又要開會，十分忙碌。至於19位佳麗素顏戴口罩現身拜神儀式，在長時間綵排下，眾人亦難掩疲態。

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】TVB反擊監警會委員余黎青萍　揭對方70年代撐無上裝演出
19:27 2022/09/22
【香港小姐】TVB反擊監警會委員余黎青萍　揭對方70年代撐無上裝演出
【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴　波波睇好徐麟可入三甲
19:00 2022/09/23
【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴　波波睇好徐麟可入三甲
【Summer Girls】香港開電視拍水著節目周日播　明撼TVB香港小姐搶收視
16:30 2022/09/23
【Summer Girls】香港開電視拍水著節目周日播　明撼TVB香港小姐搶收視
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
今日 12:45
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一
17:05 2022/09/24
【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一

你可能感興趣

【香港小姐】TVB反擊監警會委員余黎青萍　揭對方70年代撐無上裝演出
19:27 2022/09/22
【香港小姐】TVB反擊監警會委員余黎青萍　揭對方70年代撐無上裝演出
【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴　波波睇好徐麟可入三甲
19:00 2022/09/23
【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴　波波睇好徐麟可入三甲
【Summer Girls】香港開電視拍水著節目周日播　明撼TVB香港小姐搶收視
16:30 2022/09/23
【Summer Girls】香港開電視拍水著節目周日播　明撼TVB香港小姐搶收視
王賢誌 鍾柔美 綜藝節目 TVB 曾志偉 香港小姐

最高瀏覽

【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
18:37 2022/09/24
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
【夫妻關係】尊重太太意願被禁慾兩年半　 人夫呻爆：她只當我是提款機
18:07 2022/09/22
【夫妻關係】尊重太太意願被禁慾兩年半　 人夫呻爆：她只當我是提款機
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
今日 12:45
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】