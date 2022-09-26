【大數據】港大識別髖關節骨折AI系統在公院試行　準確度達9成6

▲ 伊利沙伯醫院顧問醫生（放射診斷部）趙允恒（左），醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢（右）。（黃建輝攝）

醫管局數據實驗室在2019年啟用至今，獲多個本地大學申請進行數據協作項目。其中，港大研發自動識別髖關節骨折的人工智能系統，即將在冬季長者意外跌倒高峰期應用於公立醫院急症室，是首個數據實驗室協作項目被引進至公院。

醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢表示，為協助研究人員在生物科技分析及醫療數據研究，醫管局於2019年推出數據實驗室，連接公院臨床資訊管理系統，儲存50億條去識別化的醫療數據，供八大院校科研人員申請使用，進行醫療數據協作研究項目。

陳嘉賢指，平台至今已有42個項目在進行研究，當中有16個項目完成研究，並有10多個項目於國際期刊發表，涉及400多名科研人員參與，她形容成果是遠出預期。

當中，港大研發自動識別髖關節骨折的人工智能系統獲引入至公院急症室使用。參與研究的伊利沙伯醫院顧問醫生（放射診斷部）趙允恒指，隨着香港人口老化，髖關節骨折是嚴重的健康問題，當長者因跌倒入院後，會進行X光檢查，但有時髖關節骨折屬很細微的移位，導致診斷有挑戰性。

趙允恒表示，研究冀透過AI系統運用大數據分析、演算法將X光片實時分類，減輕前綫醫生的壓力。趙指在未有數據實驗室前，團隊需要逐間醫院索取資料，之後又要為數據除去個人資料的部分，平台提供的數據為研究節省了不少時間。在平台協助下，系統分析了來自18萬名華人病人的百萬張X光片，分辨病人是否出現髖關節骨折，能做到9成6的準確度。

陳嘉賢表示，醫管局再用6,000張非來自數據庫的X光片作比對，發現系統能做到9成以上的準確度。醫管局計劃在冬季長者意外跌倒高峰期，先在新界西及港島西聯網試行系統，當醫生在問症及診症後，進行相關部位的X光檢查時，系統會自行分析，若發現懷疑出現骨折就會提醒醫生，她形容是「多一對唔會攰嘅眼」。

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記者：李榮忠