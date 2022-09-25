【香港小姐2022】聲夢全員重現參賽精華場面　Gigi率5子獻唱《愛情陷阱》

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，適逢今屆為港姐50周年，TVB隆重其事假紅館進行總決賽，這次亦是香港小姐相隔12年再於紅館舉行賽事。

TVB特地安排表演環節《夢想》，由一眾聲夢學員重演當年參賽時的多個重要時刻，決不放過任何一個讓聲夢學員演出的機會。

表演於機場場景開始，《聲夢1》的學員拉著行李準備參賽，主持人森美現身主持大局，12位聲夢學員姚焯菲（Chantel）炎明熹（Gigi）、詹天文（Windy）、文凱婷（Aeren）、蔡愷穎（Lolita）、林沚羿（Venus）、潘靜文（Sherman）、何晉樂（Rock）、張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）、冼靖峰（Archie）及孫漢霖（Steven），企定定在舞台上獻唱聲夢主題曲《造夢時學會飛行》。

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Chantel承接獨唱她的成名曲、網民最喜歡的代表作《戀愛預告》。畫風一轉由甜蜜情歌，轉眼換成聲夢5女Windy、Aeren、Lolita、Venus及Sherman唱跳《跳舞街》。

隨即又換上Gigi帶同聲夢5子，Rock、Aska、Felix、Archie及Steven，「一后五皇」唱出《愛情陷阱》。期間重演Gigi獲頒冠軍的一刻，以及聲夢學員舉行首個演唱會、唱出《拼圖》的畫面，還有Gigi參加中港合作的音樂節目《聲生不息》唱出歌曲《蜚蜚》。

尾聲則由兩屆聲夢的學員唱出快歌《Hat Trick》，再次邀請出應屆港姐上台一起跳舞。在整個聲夢表演的環節，現場Gigi與Chantel的粉絲不停歡呼，為偶像打氣。

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記者：梁樂欣、陳曉柔

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