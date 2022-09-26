【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

▲ 泌尿外科專科醫生林沛泓，受訪分享前列腺肥大最新治療方法。

男士隨著年齡增長，出現前列腺肥大機率也會增加。泌尿外科專科醫生林沛泓受訪指出，前列腺肥大可致小便困難，嚴重更會出現血尿，影響腎功能。要改善情況，林醫生表示，除了可從飲食習慣入手，患者也可服用藥物或接受手術方式處理，而手術種類眾多，視乎哪一種治療方式對病人最為適合，著重個人化治療。

林沛泓醫生接受《TOPick診症室》訪問表示，前列腺是男性位於膀胱底部、包圍著尿道的生殖器官。前列腺的功能是製造液體分泌液，與精液混合後排出體外。但隨著年紀新陳代謝變化，前列腺慢慢會出現良性增生肥大，尿道因而收窄，導致小便變得比較困難及緩慢。倘若進一步惡化，可導致血尿、尿瀦留（完全無法小便），而要入院插喉，再嚴重可影響腎功能。

林醫生分享，他曾在8年前遇過一個較嚴重的臨床個案，患者有小便困難，服藥控制病情仍未如理想，需做手術處理。而病人在做手術前，曾量度前列腺大小，發現原本應為核桃體積的前列腺，竟肥大變成仿如西柚體積。對於這些大體積前列腺的處理手術，林醫生指出用激光治療方式最為合適。

前列腺肥大治療方式

要改善前列腺肥大，林醫生指出首先會建議病人改變飲食習慣，一些含咖啡因刺激性飲品如中國茶、奶茶、檸檬茶及咖啡等，應盡量少飲為妙。湯水盡量安排在較早的時間飲用，以減少夜尿。而當情況仍未改善，患者下一步就可服藥，藥物分為兩種，一種是放鬆前列腺、容易令小便經前列腺排出的藥物；另一種就是可將前列腺縮小約2至3成的藥物。

當服藥仍未能幫助患者，下一步便可考慮進行手術。林醫生表示，前列腺肥大通常可透過內窺鏡微創手術來處理，亦即是經過尿道放置內窺鏡，切走前列腺良性增生肥大組織，以擴闊尿道，有助排尿。

而對一些前列腺良性增生嚴重的患者，如體積大到80克以上（正常體積應為20克以下），則不太適合進行傳統手術。這些患者可進行鈥激光前列腺剝離術(Holmium Laser Enucleation of Prostate, HoLEP)，以激光剝離整個前列腺良性增生肥大部位。激光手術較徹底，復發率低，體積多大的前列腺都可受控制或處理到。

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記者：陳昊淋