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【香港小姐2022】黎明駕駛飛機出場　天王Leon出場只唱一首

娛樂 21:33 2022/09/25

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（陳慧安 攝）

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，當中天王嘉賓天王黎明（Leon）竟不是壓軸嘉賓，而是在比賽中段便出場。

黎明乘坐飛機出場，十分具氣勢，他唱新歌《一生幸福》，並由19位候選佳麗為他伴舞。不過可是黎明只唱一首歌而已，而且也沒有講任何說話，大約只出場3分鐘。

Leon演出後，公布10強佳麗入圍名單。

黎明只出場約3分多鐘。（陳慧安 攝）

記者：梁樂欣、陳曉柔

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