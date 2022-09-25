【香港小姐2022】黎明駕駛飛機出場 天王Leon出場只唱一首 娛樂 21:33 2022/09/25 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ （陳慧安 攝） 《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）舉行，當中天王嘉賓天王黎明（Leon）竟不是壓軸嘉賓，而是在比賽中段便出場。 黎明乘坐飛機出場，十分具氣勢，他唱新歌《一生幸福》，並由19位候選佳麗為他伴舞。不過可是黎明只唱一首歌而已，而且也沒有講任何說話，大約只出場3分鐘。 Leon演出後，公布10強佳麗入圍名單。 ▲ 黎明只出場約3分多鐘。（陳慧安 攝） 記者：梁樂欣、陳曉柔 最新影片推介：黃紫恩專訪 相關文章 【香港小姐】黎明+聲夢歌手為港姐總決賽任嘉賓 昔日四大天王與郭藹明共舞最經典 13:51 2022/09/16 【香港小姐】黎明+聲夢歌手為港姐總決賽任嘉賓 昔日四大天王與郭藹明共舞最經典 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 17:05 2022/09/24 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 19:00 2022/09/23 【香港小姐】唐麗球憶當年利舞臺選美點滴 波波睇好徐麟可入三甲 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 今日 12:45 【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出 Joey被指有多個紋身【多圖】 你可能感興趣 【香港小姐】黎明+聲夢歌手為港姐總決賽任嘉賓 昔日四大天王與郭藹明共舞最經典 13:51 2022/09/16 【香港小姐】黎明+聲夢歌手為港姐總決賽任嘉賓 昔日四大天王與郭藹明共舞最經典 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 16:39 2022/09/23 【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 17:05 2022/09/24 【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離 After Class港姐演出無奈三缺一 娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 TVB