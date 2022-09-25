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【香港小姐2022】泳裝問答許子萱被曾志偉指擦鞋　徐麟半鹹淡廣東話擬辦「天體美食節」

娛樂 22:45 2022/09/25

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泳裝問答許子萱被曾志偉指擦鞋，徐麟半鹹淡廣東話擬辨「天體美食節」。

《2022香港小姐競選決賽》事隔12年後，今晚再假紅館舉行總決賽。大會大玩懷舊，服裝和問答都採用歷年港姐的資源。於10強泳裝問答環節，由主持人陸浩明讓佳麗重抽歷年港姐問題，再重新給予回答。

其中1號佳麗徐麟因為其半鹹淡廣東話，表示要辦「天體美食節」令場面一度陷入尷尬；4號許子萱表示遇上升降機故障時會揀特首夫人李林麗嬋、梁高美懿及郭少明陪伴，被司儀曾志偉直指「擦鞋」。

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徐麟被陸浩抽中回笞1989年由陳欣健向陳法蓉提問，問題為若果要為香港新增一個普天同慶的節日，應是甚麼節，可是廣東話欠佳的徐麟卻先後要主持重覆兩次問題內容，但又再次要求對方以國語講出。

徐麟同樣要把答案重覆多次才讓主持人聽得懂，她提議增設「冬天美食節」，主持人聽到以為是「天體美食節」，場面尷尬又搞笑。

泳裝問答許子萱被曾志偉指擦鞋，徐麟半鹹淡廣東話擬辨「天體美食節」。

至於2號林曉彤抽到王愛倫參賽時被賭王何鴻燊的提問，被問到時間停頓會做甚麼，她大賣口乖指會預留食物給司儀們，慰勞他們辛勞的一晚，但就被司儀鄭丹瑞笑指應留給評判才有用。

3號陳瑞菱抽到1973年由何守信的提問，對於將來女性時裝趨勢，趙雅芝當年回答中傭裝束。陳瑞菱表示近年的生活風格和裝修都越趨簡約，同時覺得時裝就是一個循環，認為將來服裝也會走越來越簡約的風格。

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佳麗發揮急才

4號許子萱抽到1979年鍾楚紅的提問，遇上升降機故障時會找哪三位陪伴，她直言第一位會找特首夫人李林麗嬋，與熱愛跳舞的李太切磋舞技；第二位則是梁高美懿，希望互相分享金融分析；第三位是郭少明，向對方取經如何成為商界奇才，最後被司儀曾志偉直指「擦鞋」。

5號陳婉怡抽中1988年岑建勳向李嘉欣的提問，講到如果香港小姐成為傳統節日，應該吃甚麼慶節食品。陳婉怡認為應該吃蘋果，因為適合佳麗減肥時食用，而且非常健康。

錢嘉樂卻建議她應該「食自己」，讓她成為港姐的代表與經典，她則回應：「我得一個點夠分？」8號林鈺洧抽中了1999年胡杏兒的問題，示範喜怒哀樂的表情，即席考驗演技。她擺出「喜」和「樂」表情被司儀指較相似，而且加快速度時亦甩beat，表現一般。

9號陳銘鳳抽到1983年鍾景輝向張曼玉的提問，關於特別才能，陳銘鳳希望歌藝能夠像今晚的嘉賓黎明一樣優秀，演技有如她偶像梅艷芳一樣出色。

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14號梁超怡抽到鄭文雅當年參賽時的提問，會擺放哪一位名人雕塑在房間？她回答李小龍，因為他是華人之光，拍攝過不少經典電影，在業界同樣發光發亮。司儀馮盈盈問如果擺放洗手間會揀哪位，她直言「叻哥」陳百祥，「做咩都叻」相信對如廁的「暢通度」也叻些！

16號敖嘉揚抽中1976年任連平的問題，被問到要活到幾多歲才夠，她認為80歲是個剛做了祖母的年紀，亦可以避過年老多病的時候，她又自嘲自己是「阿嫲體質」經常胃痛易病。

17號張靜婷抽到鄺美雲當年參賽時的提問，人生只可以沖一次涼，會在哪個日子進行？她回答年廿八，因為中國人傳統習俗「年廿八洗邋遢」，洗走衰氣。

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記者：梁樂欣、陳曉柔

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