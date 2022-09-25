【最美教師】身兼輔警與反修例學生同行　教聯首屆「十大最美教師」得獎者曾獲教協司徒華獎

▲ 首屆「十大最『美』教師選舉」其中3名得獎者（左起）王家駒、張琳及王家俊。（馮琪雅攝）

教聯會首辦「十大最『美』教師選舉」表揚突出教師師德及其感人故事，10名得獎教師包括曾獲教協「司徒華獎」的中學教師王家俊，他形容自己身兼看似有衝突的輔警及註冊社工身份，曾透過解釋法例及進行輔導等，陪伴涉反修例案件被捕學生同行；另有內地出生教師，曾透過功輔班幫助參加社運學生排解壓力。

王家俊今日（25日）在頒獎禮分享現任母校伊斯蘭脫維善紀念中學體育科主任、訓導及輔導主任，該校為全港唯一伊斯蘭教學校，為跟來自基層或新來港南亞裔學生建立關係，他早年特意學習簡單烏都語及修讀伊斯蘭初階課程，再進修中大社工碩士課程；其後觀察到學生好動特質，故跟學生組織籃球隊及足球隊等，形容自己跟球隊學生形影不離，球隊更曾代表巴基斯坦參加一帶一路籃球賽。

有多重身份的「王Sir」說：

全校都知我係輔警，但好少會有好大衝突，反而好多時候會討論對與錯、唔同立場。

王家俊指，其輔警身份有助解釋法例，社工知識亦有助加強學校訓輔，曾陪伴涉社會事件被捕或其他刑事案件的學生及其家長，渡過最艱難時刻。早前有報道指涉反修例學生出獄後遭大學「踢出校」，王家俊則稱其校不會因學生在外犯事作額外懲處，而是盡量提供支援。

賽馬會萬鈞毅智書院教師張琳亦說，反修例期間剛接任中四班主任，透過功課輔導班時間，跟參加罷課、人鏈學生傾談、排解壓力；班上也沒有學生針對其內地人身份，相信因她多年來關心學生，亦無向學生「輸出政治」。

另一得獎者、佛教黃允畋中學教師化學科教師王家駒自2016年起，陪伴每屆文憑試考生報考校外模擬試（Mock Exam），笑言自己「陪考」也會緊張：

阿sir都無可能次次滿分！

這位王Sir直言自己也試過計錯數、睇錯題目、不夠時間完成試卷，但這些經歷有助理解學生考試盲點。

冀表揚有愛心「好老師」的司徒華獎，隨教協解散而停辦，同時是第3屆得獎者的王家俊稱，不論教聯或教協都是表揚教師，認為多個獎項是好事；教師流失潮下，他自言「鍾意教書」，憂移民外國未必可繼續執教，亦盼繼續陪伴本港學生。

教聯會「十大最『美』教師選舉」以推薦提名形式，冀透過宣揚得獎教師師德，倡議社會重視「尊師重教」風氣，每人可獲1.5萬獎金。首屆11名評判包括4名教聯會理事、中大榮休講座教授侯傑泰及路德會西門英才中學校長簡加言等業界人士。教聯會主席黃錦良指，社會正面對許多道德價值衝擊，前線壓力增，難得有教師仍勞心照顧學生需要，形容評審嚴謹、得獎者水準高。

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記者：馮琪雅