【呃車費】的士司機開樣公審放工男女呃錢　司機：歡迎告我侵犯私隱

▲ 的士司機開樣網絡公審放工男女。（資料圖片）

加班夜歸乘的士回家在香港屬日常，最近就有的士司機在網上公審一對男女，指責他們晚歸時試圖偽造收據，向公司「報大數呃錢」。

據該名的士司機指，一對男女早前晚上11時許，於上環永安中心上車到火炭及粉嶺，並要求車長經「紅隧」及「獅隧」行駛。

然而，行程期間該對男女要求司機偽造行經西隧的收據，該司機遂記下對話並放到網上「公審」：

女：好貴呀，搭咁遠的士返去 男：Claim公司之嘛，咪叫師傅幫你印西隧飛囉，師傅你OK㗎呵？ 司機：唔得㗎喎 男：點解呀？ 司機：犯法㗎喎 男：我地成日都咁喎，得㗎 司機：一係你落車再搭過第二架，我行咩隧道就打咩單 男：哦 沉默過後，佢地傾佢地既野，男既先喺銀禧花園落車，去到山麗苑，女既仲未死心 女：我成日都係咁㗎喎，真係無事既呢 司機：唔該你地唔好成日叫我地啲司機做呢啲咁既野，我地唔會幫你地做犯法野

該司機將兩人的樣貌發布於網上，並強調，

歡迎告我侵犯私隱，不過我都會告返你地意圖引誘他人偽造文書

網民看罷紛紛留言支持司機：

即係個個都做衰嘢，就要跟大隊一齊做，唔做就俾人話唔啱？

的士無錯wor

點知佢係咪放蛇。司機做得啱。

然而，亦有網民質疑司機作故事，並提出「疑點」：

片又無錄音又無，故仔點作都得啦

"意圖引誘他人偽造文書"? 公平d,吾出錄音,何來証據告人?

呢個係你哋同業本身冇共識，你哋行業做大把犯法嘢你唔講，仲好意思話乘客！做咩要出人哋個樣呢？既然你覺得自己咁光明正大，點解唔出埋你自己個的士司機証件呀！

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責任編輯：陳梓蔚