  • 28°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 22:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【呃車費】的士司機開樣公審放工男女呃錢　司機：歡迎告我侵犯私隱

社會 21:14 2022/09/25

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

的士司機開樣網絡公審放工男女。（資料圖片）

加班夜歸乘的士回家在香港屬日常，最近就有的士司機在網上公審一對男女，指責他們晚歸時試圖偽造收據，向公司「報大數呃錢」。

據該名的士司機指，一對男女早前晚上11時許，於上環永安中心上車到火炭及粉嶺，並要求車長經「紅隧」及「獅隧」行駛。

然而，行程期間該對男女要求司機偽造行經西隧的收據，該司機遂記下對話並放到網上「公審」：

女：好貴呀，搭咁遠的士返去

男：Claim公司之嘛，咪叫師傅幫你印西隧飛囉，師傅你OK㗎呵？

司機：唔得㗎喎

男：點解呀？

司機：犯法㗎喎

男：我地成日都咁喎，得㗎

司機：一係你落車再搭過第二架，我行咩隧道就打咩單

男：哦

沉默過後，佢地傾佢地既野，男既先喺銀禧花園落車，去到山麗苑，女既仲未死心

女：我成日都係咁㗎喎，真係無事既呢

司機：唔該你地唔好成日叫我地啲司機做呢啲咁既野，我地唔會幫你地做犯法野

該司機將兩人的樣貌發布於網上，並強調，

歡迎告我侵犯私隱，不過我都會告返你地意圖引誘他人偽造文書

網民看罷紛紛留言支持司機：

  • 即係個個都做衰嘢，就要跟大隊一齊做，唔做就俾人話唔啱？
  • 的士無錯wor
  • 點知佢係咪放蛇。司機做得啱。

然而，亦有網民質疑司機作故事，並提出「疑點」：

  • 片又無錄音又無，故仔點作都得啦

  • "意圖引誘他人偽造文書"?

    公平d,吾出錄音,何來証據告人?

  • 呢個係你哋同業本身冇共識，你哋行業做大把犯法嘢你唔講，仲好意思話乘客！做咩要出人哋個樣呢？既然你覺得自己咁光明正大，點解唔出埋你自己個的士司機証件呀！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

 

相關文章

【交通意外】西環的士誤闖工程地盤　輪胎深陷混凝土「卡實」
14:20 2022/09/20
【交通意外】西環的士誤闖工程地盤　輪胎深陷混凝土「卡實」
【致命車禍】大埔的士疑撼私家車　的士司機送院後不治
09:00 2022/09/22
【致命車禍】大埔的士疑撼私家車　的士司機送院後不治
【慶祝國慶】水上的士中環往返大澳65元往返　70分鐘維港遊全程8折
11:07 2022/09/22
【慶祝國慶】水上的士中環往返大澳65元往返　70分鐘維港遊全程8折

你可能感興趣

【交通意外】西環的士誤闖工程地盤　輪胎深陷混凝土「卡實」
14:20 2022/09/20
【交通意外】西環的士誤闖工程地盤　輪胎深陷混凝土「卡實」
【致命車禍】大埔的士疑撼私家車　的士司機送院後不治
09:00 2022/09/22
【致命車禍】大埔的士疑撼私家車　的士司機送院後不治
【慶祝國慶】水上的士中環往返大澳65元往返　70分鐘維港遊全程8折
11:07 2022/09/22
【慶祝國慶】水上的士中環往返大澳65元往返　70分鐘維港遊全程8折
網絡熱話 山麗苑 偽造 司機

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
18:37 2022/09/24
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
今日 12:45
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
【激嬲女友】林作直播期間當眾摸裕美胸　網民：依啲行為好cheap
今日 14:45
【激嬲女友】林作直播期間當眾摸裕美胸　網民：依啲行為好cheap