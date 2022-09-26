【正能量】大學生住「光房」力爭上游　3年儲20萬成功買居屋

▲ 大學生文文租住堅尼地城「光房」，在3年間努力儲錢，成功購買約500萬元一個500多平方呎的3房1廳單位，改善母親與弟弟的生活。（林宇翔攝）

長貧可能難顧，但對「短貧戶」而言，只需要短短3年的援助，便可改變他們的一生。大學生文文前年因家庭問題離開所住的公屋，一度要寄人籬下。她其後透過社工協助，以市價2成半租金租住堅尼地城「光房」，把握時間力爭上游，終在3年租約期滿之時，成功於居屋二手市場入市，約500萬元購買一個500多平方呎的3房1廳單位，改善母親與弟弟的生活。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指，文文是典型的「短貧青年」，很大機會可在數年內靠自己雙手解決住屋困難。他勉勵這些年輕人表示︰「只要努力3年，對未來嘅改變可以好大同好深遠。」

文文前年因家庭問題，不得已和母親、弟弟離開所居住的深水埗公屋，分別投靠親戚，並申請公屋分戶。文文當時在親戚的同區唐樓暫住，因單位空間不大，文文每日只能睡在梳化或地下，又因疫情不能時常外出散心，獨自寄人籬下的生活亦令文文鬱鬱寡歡。

▲ 文文（左）表示：「我想屋企人過好啲，辛苦完返屋企，最緊要係有個舒服嘅家。」（林宇翔攝）

曾寄人籬下 社工助遷放心拼搏

在唐樓度過徬徨無助的1個月後，文文在社工協助下與母親申請入住社企「要有光」的「光房」私樓網絡，以市價2成半的租金，即月租約5,000元，入住堅尼地城一個面積約400多平方呎的2房單位，與另一對單親母女共住。惟因男女有別，文文的弟弟只能另尋住所，一家三口仍要骨肉分離。

擁有正常住屋環境並不意味文文可以鬆懈，「光房」申請人租住滿3年便要立即遷出單位。而文文母女第一個目標便是每月儲蓄3,000元，目標3年內儲下10萬元，即使3年後遷出時仍未能獲派公屋，亦能租住與「光房」質素相似的私樓。

「我想屋企人過好啲，辛苦完返屋企，最緊要係有個舒服嘅家。」光房私樓有正常物業管理，亦有正常大小和間隔，讓文文放心拼搏。抱持着擁有屬於自己的家與至親團聚的夢想，文文勤工儉學，補習、文書等各種兼職來者不拒，平均每周工作約25小時，高峰期可達50小時，3年便超額完成向上流動計劃目標，累計儲蓄約20萬，比原先目標增加逾1倍，更提升她對置業的信心。

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畢業有望成教師 棄等公屋分戶

在入住「光房」期間，公屋分戶及么子的住處問題，始終糾結在文文的母親心頭，甚至因壓力而失眠。文文眼見母親寢食不安，而自己明年大學畢業後有望成為教師，即將獲得穩定工作，便決心放棄等候的公屋分戶，以綠表資格於居屋二手市場購買一個500多平方呎的3房1廳單位，售價約500萬元，文文以在「光房」儲蓄的20萬及本身儲蓄，在親戚的幫助下成功支付首期1成，月供約2萬。

150伙平租予短貧戶 每3年平均助千人

「要有光」是香港首個提供房屋單位租住權的社會企業，將房屋計劃與向上流動機會掛鈎，以遠低於市價的租金提供約150個單位予「短貧戶」租住3年，每3年平均約1,000人受惠。逾8成受助者，在3年租約期滿後，可憑積蓄成功租住私樓或獲派公屋。

▲ 「要有光」創辦人及行政總裁余偉業勉勵年輕人，「只要努力3年，對未來嘅改變可以好大同好深遠。」（林宇翔攝）

逾8成人約滿後 成功「上樓」

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業估計，全港約有10萬戶短貧家庭，只要給他們機會，就可在數年內靠自己雙手向上流動。而據統計處截至今年6月底數據，上半年勞動人口較去年低共減少約5.01萬，跌幅超過2成。故余偉業強調，「短貧青年」是香港重要的人力資源儲備。

「要有光」 目前共有約150個「光房」及「光屋」單位，租金各有不同，但都由有心業主以遠低於市價提供。所有申請人皆要訂立「3年向上流動計劃」，訂立儲蓄目標，3年期滿便要立即遷出單位。余偉業表示，每個周期平均逾400戶，即約1,000人受惠，其中有5成人在3年期滿後成功靠積蓄租住私樓，3成人獲派公屋，餘下2成人如未能另覓住處，則會被轉介予其他機構跟進。

余偉業指，現時有約2成光房住戶會以購買居屋作為「3年向上流動計劃」中的住屋選項︰「佢哋唔靠父幹，不移民亦不躺平，光房可以幫新一代喺3至5年內改變自己，對青年和社會係雙贏。」

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記者：黃穎津