  • 28°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 00:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩

娛樂 23:12 2022/09/25

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（左起）許子萱、林鈺洧、梁超怡。（陳慧安 攝）

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）假紅館舉行，三甲為季軍：14號梁超怡、亞軍：4號許子萱、冠軍：8號林鈺洧。

現年26歲的林鈺洧（Denice）擁有四份一英國血統，身為星二代的Denice林鈺洧，其父林俊賢在80年代中至90年代初，曾是TVB力捧的小生，代表作有《男兒本色》、《巨人》等劇集。

【香港小姐2022】JW王灝兒穿極低胸晚裝表演　林鈺洧自詡今屆最好身材佳麗

不過在Denice在1歲多時，因為父母離婚，於是隨母親生活，她自此與爸爸失聯。直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢，但因林俊賢經長中港兩地工作，二人見面時間亦不算多。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

熒幕初吻獻郭偉亮

她早有演出經驗，前年於ViuTV播出的劇集《詭探前傳》是Denice的處女作，在劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與郭偉亮（Eric Kwok）有感情線，Denice更要獻出其熒幕初吻。

另外，Denice亦有參與綜藝節目《鬼同妳上位》及《使乜驚 大兩Gen》。鬼妹仔性格的她，於以星座為題的清談節目《對號入座》內，更大膽提及往日性史，被指相當敢言。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不被父親看好

林鈺洧奪冠後受訪時仍然一臉不信自己已成港姐冠軍，司儀陸浩明需要先問亞軍、季軍及友誼小姐的感想，讓林鈺洧稍作冷靜才能給予回應。

她被問到有甚麼想跟父親說時，語氣有點晦氣地說：「好多說話想同佢講，當時問你我好無參選，你叫我唔好玩，而家攞咗冠軍，多謝。佢唔讚成我，但係而家，hello？」

三料亞軍許子萱接在林鈺洧後受訪，態度大不同，表示雖然從小就跟家人聚少離多，但多謝家人的支持才能夠走到這裡，又指自己今晚表現仍有許多進步空間。

記者：梁樂欣、陳曉柔

最新影片推介：

相關文章

【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一
17:05 2022/09/24
【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
12:45 2022/09/25
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
【香港小姐2022】特首夫人李林麗嬋任評判　歷屆港姐場外鬥靚【多圖】
20:11 2022/09/25
【香港小姐2022】特首夫人李林麗嬋任評判　歷屆港姐場外鬥靚【多圖】
【香港小姐2022】JW王灝兒穿極低胸晚裝表演　林鈺洧自詡今屆最好身材佳麗
20:52 2022/09/25
【香港小姐2022】JW王灝兒穿極低胸晚裝表演　林鈺洧自詡今屆最好身材佳麗

你可能感興趣

【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一
17:05 2022/09/24
【香港小姐2022】Yumi接受居家隔離　After Class港姐演出無奈三缺一
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
12:45 2022/09/25
【香港小姐2022】梁超怡疑戰鬥格夜蒲照流出　Joey被指有多個紋身【多圖】
【香港小姐2022】特首夫人李林麗嬋任評判　歷屆港姐場外鬥靚【多圖】
20:11 2022/09/25
【香港小姐2022】特首夫人李林麗嬋任評判　歷屆港姐場外鬥靚【多圖】
林鈺洧 娛樂人物職業 演員 星二代 香港小姐 TVB 綜藝節目

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
16:52 2022/09/25
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
18:37 2022/09/24
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男