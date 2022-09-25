【香港小姐2022】星二代林鈺洧奪香港小姐冠軍　父親林俊賢不支持參選：叫我唔好玩

▲ （左起）許子萱、林鈺洧、梁超怡。（陳慧安 攝）

《2022香港小姐競選決賽》在今晚（9月25日）假紅館舉行，三甲為季軍：14號梁超怡、亞軍：4號許子萱、冠軍：8號林鈺洧。

現年26歲的林鈺洧（Denice）擁有四份一英國血統，身為星二代的Denice林鈺洧，其父林俊賢在80年代中至90年代初，曾是TVB力捧的小生，代表作有《男兒本色》、《巨人》等劇集。

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不過在Denice在1歲多時，因為父母離婚，於是隨母親生活，她自此與爸爸失聯。直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢，但因林俊賢經長中港兩地工作，二人見面時間亦不算多。

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熒幕初吻獻郭偉亮

她早有演出經驗，前年於ViuTV播出的劇集《詭探前傳》是Denice的處女作，在劇中飾演被多隻魔鬼纏身的女子夏文欣，與郭偉亮（Eric Kwok）有感情線，Denice更要獻出其熒幕初吻。

另外，Denice亦有參與綜藝節目《鬼同妳上位》及《使乜驚 大兩Gen》。鬼妹仔性格的她，於以星座為題的清談節目《對號入座》內，更大膽提及往日性史，被指相當敢言。

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不被父親看好

林鈺洧奪冠後受訪時仍然一臉不信自己已成港姐冠軍，司儀陸浩明需要先問亞軍、季軍及友誼小姐的感想，讓林鈺洧稍作冷靜才能給予回應。

她被問到有甚麼想跟父親說時，語氣有點晦氣地說：「好多說話想同佢講，當時問你我好無參選，你叫我唔好玩，而家攞咗冠軍，多謝。佢唔讚成我，但係而家，hello？」

三料亞軍許子萱接在林鈺洧後受訪，態度大不同，表示雖然從小就跟家人聚少離多，但多謝家人的支持才能夠走到這裡，又指自己今晚表現仍有許多進步空間。

記者：梁樂欣、陳曉柔

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