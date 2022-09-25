與黃元山合作南區開議辦　李鎮強大爆二人「不打不相識」？

▲ 保安局局長鄧炳強（左二），今日亦有出席開幕典禮。（李鎮強Facebook）

新選舉制度下，不同背景立法會議員合作開設地區辦事處，已成為新常態。同屬選委界的李鎮強和黃元山，位於南區的聯合辦事處今日開幕，李鎮強辭致時透露，原來二人竟然是「不打不相識」？

本身是自由黨副主席的李鎮強透露，原來他與擔任團結香港基金高級副總裁的黃元山，在去年底立法會選舉時才相識，事關二人選舉號碼相連一起，因此在很多選舉活動上都有交流，對方擅長政策研究，而自己則有多年地區服務經驗，形容雙方可謂一拍即合。

李鎮強又笑言，他與黃元山是「黃才李貌」，大讚對方德才兼備，而自己則「靠樣搵食」。

至於黃元山就話，一直覺得南區是一個非常多元化的社區，有寮屋、有公屋，又有豪宅、商業區、工業區，近年更加吸引唔少藝廊進駐，加上政府正在推進「躍動港島南」計劃，相信南區嘅蛻變將會更加引人入勝。

他又話，希望未來議會工作、智庫工作同地區工作能夠相輔相成，令政策倡議更加貼地、落地。

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