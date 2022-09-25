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【已打4針復必泰】相隔一個月再度確診　輝瑞CEO：「病毒依然存在身邊」

社會 22:06 2022/09/25

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輝瑞CEO相隔一個月再確診，上月接受自家研發的抗病毒口服藥「Paxlovid」進行治療

現年60歲、美國輝瑞藥廠Pfizer行政總裁Albert Bourla於上月中確診後，昨（24日）再發文表示自己二度中招，不過沒有病徵，其已打4劑輝瑞研發的復必泰疫苗，但尚未接種二價疫苗；並曾於上月接受自家研發的抗病毒口服藥「Paxlovid」進行治療。

Albert Bourla於上月中首度染疫，並有服用自家研發的抗病毒口服藥「Paxlovid」進行治療，惟相隔一月，他昨再發文表示自己二度中招，不過沒有病徵。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）公布的指引，染疫後需相隔3個月才可以再接種疫苗，故他並未接種自家研發的「二價加強疫苗」。

Albert Bourla亦於聲明中表示，「即使我們抗疫已取得良好進展，病毒依然存在身邊」

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記者：鄧凱文

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