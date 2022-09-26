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【重有風打】強颱風「奧鹿」今日最近香港　天文台分析對香港影響

社會 06:00 2022/09/26

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（資料圖片）

強颱風「奧鹿」今日進入南海，奧鹿強度遠超預期，昨日於菲律賓以東海域爆發性增強。天文台預測奧鹿路徑向西橫過南海中部，會與香港保持700公里左右的距離，對香港直接威脅不大，但受東北季候風影響，未來2日本港風勢頗大，料有幾陣驟雨。

奧鹿昨增強為強颱風，按路徑預測，奧鹿今日凌晨進入南海，並在今明兩天向西橫過南海中部，移向越南中部一帶，其間會與香港維持逾700公里距離，不會對香港造成直接威脅。另外，一個廣闊低壓區會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展存在變數。

雖然本港未受吹襲，但受東北季候風影響，本港明日至星期三會吹東至東北風，風勢頗大，亦有幾陣驟雨。展望未來一周天氣，氣溫穩定維持於26至31度之間，明日起大多時候多雲有驟雨。

天氣預測平台《天氣預警》表示，奧鹿強度遠超預期，颱風奧鹿於菲律賓以東海域爆發性增強，雲圖可見其風眼清晰，中心附近對流強盛。美國聯合颱風警報中心評估奧鹿的強度為每小時250公里，與最高級別的5級颱風僅一步之遙。

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責任編輯：陳梓蔚

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