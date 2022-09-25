【強制檢測】65幢住宅納強檢　將軍澳東港城、大角咀柏景灣、西灣河逸濤灣上榜

▲ 65幢住宅納強檢，將軍澳東港城、西灣河逸濤灣上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月19日至9月25日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月26日或9月27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

西營盤均益大廈3期B座

筲箕灣興東邨興豐樓

柴灣富怡花園1座

柴灣富欣花園7座

柴灣金源洋樓A座

香港仔華貴邨華禮樓

鴨脷洲海怡半島美暉閣

鴨脷洲悅海華庭1座

薄扶林華富二邨華泰樓

將軍澳煜明苑熹明閣

將軍澳廣明苑廣昌閣

將軍澳康盛花園1座

將軍澳康盛花園4座

將軍澳將軍澳中心3座

將軍澳將軍澳廣場8座

將軍澳東港城5座

油塘油麗邨盈麗樓

觀塘安泰邨景泰樓

觀塘安泰邨錦泰樓

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座

牛池灣嘉峰臺5座

石硤尾白田邨朗田樓

大角咀柏景灣10座

長沙灣海盈邨盈輝樓

長沙灣幸福邨福日樓

大圍美松苑興松閣

大圍新翠邨新學樓

大圍金獅花園金華閣

沙田沙田第一城26座

沙田康林苑海泓閣

馬鞍山富寶花園8座

馬鞍山富寶花園11座

馬鞍山錦泰苑錦天閣

馬鞍山恆健街8號錦暉苑

大埔太和邨麗和樓

大埔雲滙2座

大埔富善邨善美樓

上水天平邨天祥樓

葵涌葵芳邨葵泰樓

葵涌石蔭東邨蔭裕樓

葵涌葵涌邨夏葵樓

葵涌安蔭邨嘉蔭樓

青衣長青邨青松樓

荃灣梨木樹邨3座

荃灣石圍角邨石翠樓

荃灣海濱花園海觀閣

屯門山景邨景樂樓

屯門兆畦苑兆富閣

屯門湖康警察宿舍1座

屯門富泰邨愛泰樓

元朗朗屏邨喜屏樓

天水圍天澤邨澤宇樓

天水圍天耀二邨耀華樓

天水圍天晴邨晴悅樓

東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)

東涌藍天海岸影岸‧紅B座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

西灣河逸濤灣夏池軒

西灣河逸濤灣秋盈軒

將軍澳景明苑旭景閣

荃灣怡景園1座

荃灣怡景園2座

粉嶺昌盛苑昌濤閣

粉嶺牽晴間5座

粉嶺牽晴間6座

粉嶺牽晴間7座

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記者：鄧凱文