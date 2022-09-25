【強制檢測】65幢住宅納強檢 將軍澳東港城、大角咀柏景灣、西灣河逸濤灣上榜
社會 22:30 2022/09/25
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月19日至9月25日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月26日或9月27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 西營盤均益大廈3期B座
- 筲箕灣興東邨興豐樓
- 柴灣富怡花園1座
- 柴灣富欣花園7座
- 柴灣金源洋樓A座
- 香港仔華貴邨華禮樓
- 鴨脷洲海怡半島美暉閣
- 鴨脷洲悅海華庭1座
- 薄扶林華富二邨華泰樓
- 將軍澳煜明苑熹明閣
- 將軍澳廣明苑廣昌閣
- 將軍澳康盛花園1座
- 將軍澳康盛花園4座
- 將軍澳將軍澳中心3座
- 將軍澳將軍澳廣場8座
- 將軍澳東港城5座
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 觀塘安泰邨景泰樓
- 觀塘安泰邨錦泰樓
- 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
- 牛池灣嘉峰臺5座
- 石硤尾白田邨朗田樓
- 大角咀柏景灣10座
- 長沙灣海盈邨盈輝樓
- 長沙灣幸福邨福日樓
- 大圍美松苑興松閣
- 大圍新翠邨新學樓
- 大圍金獅花園金華閣
- 沙田沙田第一城26座
- 沙田康林苑海泓閣
- 馬鞍山富寶花園8座
- 馬鞍山富寶花園11座
- 馬鞍山錦泰苑錦天閣
- 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
- 大埔太和邨麗和樓
- 大埔雲滙2座
- 大埔富善邨善美樓
- 上水天平邨天祥樓
- 葵涌葵芳邨葵泰樓
- 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
- 葵涌葵涌邨夏葵樓
- 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
- 青衣長青邨青松樓
- 荃灣梨木樹邨3座
- 荃灣石圍角邨石翠樓
- 荃灣海濱花園海觀閣
- 屯門山景邨景樂樓
- 屯門兆畦苑兆富閣
- 屯門湖康警察宿舍1座
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 元朗朗屏邨喜屏樓
- 天水圍天澤邨澤宇樓
- 天水圍天耀二邨耀華樓
- 天水圍天晴邨晴悅樓
- 東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)
- 東涌藍天海岸影岸‧紅B座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 西灣河逸濤灣夏池軒
- 西灣河逸濤灣秋盈軒
- 將軍澳景明苑旭景閣
- 荃灣怡景園1座
- 荃灣怡景園2座
- 粉嶺昌盛苑昌濤閣
- 粉嶺牽晴間5座
- 粉嶺牽晴間6座
- 粉嶺牽晴間7座
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記者：鄧凱文