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【強制檢測】65幢住宅納強檢　將軍澳東港城、大角咀柏景灣、西灣河逸濤灣上榜

社會 22:30 2022/09/25

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65幢住宅納強檢，將軍澳東港城、西灣河逸濤灣上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月19日至9月25日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月26日或9月27日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 西營盤均益大廈3期B座
  • 筲箕灣興東邨興豐樓
  • 柴灣富怡花園1座
  • 柴灣富欣花園7座
  • 柴灣金源洋樓A座
  • 香港仔華貴邨華禮樓
  • 鴨脷洲海怡半島美暉閣
  • 鴨脷洲悅海華庭1座
  • 薄扶林華富二邨華泰樓
  • 將軍澳煜明苑熹明閣
  • 將軍澳廣明苑廣昌閣
  • 將軍澳康盛花園1座
  • 將軍澳康盛花園4座
  • 將軍澳將軍澳中心3座
  • 將軍澳將軍澳廣場8座
  • 將軍澳東港城5座
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 觀塘安泰邨景泰樓
  • 觀塘安泰邨錦泰樓
  • 牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺3座
  • 牛池灣嘉峰臺5座
  • 石硤尾白田邨朗田樓
  • 大角咀柏景灣10座
  • 長沙灣海盈邨盈輝樓
  • 長沙灣幸福邨福日樓
  • 大圍美松苑興松閣
  • 大圍新翠邨新學樓
  • 大圍金獅花園金華閣
  • 沙田沙田第一城26座
  • 沙田康林苑海泓閣
  • 馬鞍山富寶花園8座
  • 馬鞍山富寶花園11座
  • 馬鞍山錦泰苑錦天閣
  • 馬鞍山恆健街8號錦暉苑
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 大埔雲滙2座
  • 大埔富善邨善美樓
  • 上水天平邨天祥樓
  • 葵涌葵芳邨葵泰樓
  • 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
  • 葵涌葵涌邨夏葵樓
  • 葵涌安蔭邨嘉蔭樓
  • 青衣長青邨青松樓
  • 荃灣梨木樹邨3座
  • 荃灣石圍角邨石翠樓
  • 荃灣海濱花園海觀閣
  • 屯門山景邨景樂樓
  • 屯門兆畦苑兆富閣
  • 屯門湖康警察宿舍1座
  • 屯門富泰邨愛泰樓
  • 元朗朗屏邨喜屏樓
  • 天水圍天澤邨澤宇樓
  • 天水圍天耀二邨耀華樓
  • 天水圍天晴邨晴悅樓
  • 東涌逸東二邨居逸樓(F及G座)
  • 東涌藍天海岸影岸‧紅B座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 西灣河逸濤灣夏池軒
  • 西灣河逸濤灣秋盈軒
  • 將軍澳景明苑旭景閣
  • 荃灣怡景園1座
  • 荃灣怡景園2座
  • 粉嶺昌盛苑昌濤閣
  • 粉嶺牽晴間5座
  • 粉嶺牽晴間6座
  • 粉嶺牽晴間7座

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記者：鄧凱文

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