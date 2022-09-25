  • 28°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 00:07
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券1萬】第2期消費券10.1發放　機票、旅行套票適用

政治 22:52 2022/09/25

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

本港明日起放寬入境檢疫至「0+3」，不少港人已紛紛買機票外遊。（經濟日報資料圖片）

本港明日起放寬入境檢疫至「0+3」，渴望外遊多時的港人連日來紛紛搶購機票，旅行社亦重現排隊人龍。隨著第2期消費券本周六發放，相信旅遊相關行業生意亦可受惠改善，因為可以用消費券去旅行。

財政司司長辦公室回應查詢指，消費券適用於本地的零售、餐飲和服務業的實體及網上店舖，包括提供旅遊服務的本地商戶。

當局表示，本港作為細小及高度外向型經濟體，不少零售及其他服務業的商户，所售賣的貨品或提供的服務，均涉及進口貨品或輸入的服務，但當中亦包含本地商户投入的服務，強調是對本地經濟有貢獻。

政府強調，派發消費券的目的，是希望能讓市民受惠、商戶受益，從而提振經濟，並推動電子支付使用的深化和發展，形容計劃自去年推出，明顯刺激消費氣氛，提振消費需求及支持不同行業商戶的經營。

事實上，香港和日本上周接連宣布放寬入境檢疫，不少旅行社已看準時機，開始接受消費券支付，更有旅行社加推消費券優惠。

永安旅遊表示，會繼續推出消費券優惠，預期適逢香港放寬檢疫及日本開放自由行，10月消費券會帶來約15%整體生意額增長。

東瀛遊執行董事禤國全亦指，10月開始接受消費券支付，適用於所有旅遊產品，又強調港府已作出釐清，只要旅行社或航空公司屬香港註冊，則可接受消費券。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【0+3】國泰指定10月航班明起開放以里數兌換機票　包括大阪、仁川及曼谷等目的地
12:00 2022/09/25
【0+3】國泰指定10月航班明起開放以里數兌換機票　包括大阪、仁川及曼谷等目的地
【財爺網誌】陳茂波：8月出口跌幅繼續擴大　冀「0+3」後可捕捉經濟恢復機遇
15:57 2022/09/25
【財爺網誌】陳茂波：8月出口跌幅繼續擴大　冀「0+3」後可捕捉經濟恢復機遇
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
10:43 2022/08/21
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早

你可能感興趣

【0+3】國泰指定10月航班明起開放以里數兌換機票　包括大阪、仁川及曼谷等目的地
12:00 2022/09/25
【0+3】國泰指定10月航班明起開放以里數兌換機票　包括大阪、仁川及曼谷等目的地
【財爺網誌】陳茂波：8月出口跌幅繼續擴大　冀「0+3」後可捕捉經濟恢復機遇
15:57 2022/09/25
【財爺網誌】陳茂波：8月出口跌幅繼續擴大　冀「0+3」後可捕捉經濟恢復機遇
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
10:43 2022/08/21
【消費券】陳茂波：分期發放消費券可發揮更大乘數效應　會否再派消費券言之尚早
電子消費券 永安旅遊 香港 日本 東瀛遊 財政司 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
18:39 2022/09/25
【香港小姐2022】司儀王賢誌臨時未能現身港姐舞台　 曾志偉綵排至凌晨5時
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
16:52 2022/09/25
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男
18:37 2022/09/24
【真心錯付】19歲女生難抵花心男友求歡惹性病 醫生痛心勸告：要遠離渣男