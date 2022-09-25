【消費券1萬】第2期消費券10.1發放　機票、旅行套票適用

▲ 本港明日起放寬入境檢疫至「0+3」，不少港人已紛紛買機票外遊。（經濟日報資料圖片）

本港明日起放寬入境檢疫至「0+3」，渴望外遊多時的港人連日來紛紛搶購機票，旅行社亦重現排隊人龍。隨著第2期消費券本周六發放，相信旅遊相關行業生意亦可受惠改善，因為可以用消費券去旅行。

財政司司長辦公室回應查詢指，消費券適用於本地的零售、餐飲和服務業的實體及網上店舖，包括提供旅遊服務的本地商戶。

當局表示，本港作為細小及高度外向型經濟體，不少零售及其他服務業的商户，所售賣的貨品或提供的服務，均涉及進口貨品或輸入的服務，但當中亦包含本地商户投入的服務，強調是對本地經濟有貢獻。

政府強調，派發消費券的目的，是希望能讓市民受惠、商戶受益，從而提振經濟，並推動電子支付使用的深化和發展，形容計劃自去年推出，明顯刺激消費氣氛，提振消費需求及支持不同行業商戶的經營。

事實上，香港和日本上周接連宣布放寬入境檢疫，不少旅行社已看準時機，開始接受消費券支付，更有旅行社加推消費券優惠。

永安旅遊表示，會繼續推出消費券優惠，預期適逢香港放寬檢疫及日本開放自由行，10月消費券會帶來約15%整體生意額增長。

東瀛遊執行董事禤國全亦指，10月開始接受消費券支付，適用於所有旅遊產品，又強調港府已作出釐清，只要旅行社或航空公司屬香港註冊，則可接受消費券。

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責任編輯：胡偉明