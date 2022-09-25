【0+3搶機票】國泰下午2時開放以里數兌換機票　指定10月多個航班享最低7折里數優惠

▲ （國泰Facebook圖片）

港人外遊意慾日趨熱熾，為滿足需求，國泰今午開放指定10月多個航班以里數兌換機票，包括大阪、仁川及曼谷等目的地；以「里數+現金」組合付款，可享最低7折的里數優惠。

疫情爆發兩年多，港人信用卡消費累積的里數終於有機會使用。國泰航空繼公布10月起加開逾200對航班，11月及12月恢復每日往返東京羽田機場，及每周4班往返札幌的航班後，再宣布推出首批「國泰里賞航班」，指定10月航班上的所有可預訂機位，均於今日下午2時起至10月24日中午12時，開放以里數兌換「標準賞」。

指定8個目的地包括日本大阪 、韓國仁川 、泰國曼谷、馬來西亞吉隆坡、越南河內、胡志明市、菲律賓宿霧及馬尼拉。兌換的機票須於今年10月1日至10月31日期間使用。

市民若希望前往其他目的地，於國泰預訂機票並以「里數+現金」組合付款，可享低至7折里數優惠。以渣打國泰Mastercard支付現金部分更可享額外10%里數回贈。

「國泰里賞航班」詳情：

航班目的地：大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉

預訂日期：9月26日下午2時起 至 10月24日中午12時

旅遊日期：10月1日至10月31日

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者 陳麗娜

