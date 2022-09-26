【北部都會區】環團揭蠔殼圍至少10地點受破壞　質疑政府執法放軟手腳

▲ 在落馬洲行動基地以東有建材被扔在魚塘範圍。（長春社提供）

擬納北部都會區濕地保育公園範圍的蠔殼圍，自北都發展策略宣布以來破壞未止，有環團發現過去半年再多兩處被剷除植被及棄置廢物，累計至少10個地點被破壞，涉22公頃土地，86%屬濕地保育區範圍，其餘則屬濕地緩衝區。環團批政府執法不力，仍有3處破壞未曾執法，同時也未要求或嚴謹要求有關人士就部分受破壞地點恢復原狀，憂錯發「破壞生態成本低」的信息，促當局強硬執法並加快交代保育公園細節。

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政府去年10月宣布北部都會區計劃，擬收回700公頃私人魚塘及濕地，建立三個濕地保育公園，蠔殼圍是選址之一，有關可行性研究也已在8月展開。惟長春社兩個月後便發現蠔殼圍有8處破壞，例如在落馬洲行動基地以東及料壆村以北均有魚塘被填塘填壆，現場至今也各有大量棄置建築廢料，其中料壆村以北近大沙落位置更有大魚塘被「一劏三」，塘壆亦疑鋪上瀝青；另馬草壟路南屋仔的部分土地也曾闢作收費營地，並提供餐飲服務；在南仔屋對面的土地亦遭剷除植被，今年8月甚至堆有一堆棄置露營用品；其餘地點的破壞亦涉堆泥、剷除植被及棄置廢物。

然而破壞過去半年持續，長春社今年3月再發現料壆村以西近燈柱VG2813位置有0.72公頃土地遭挖土及剷除植被和樹木，隨處亦見鋼筋、車胎及建築磁磚。到上月也新發現在落馬洲行動基地以西有0.67公頃山坡的植被被剷除，現場甚至有人正鋪草皮，但未有規劃申請。

長春社斥政府執法不力，指料壆村以北近大沙落、落馬洲行動基地以西及以南的破壞仍未有任何部門執法，後者曾被剷植被，上月部分土地已重新長出草，但依舊有疑似碎石堆放。

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至於已執法的地點，長春社質疑要求過於寬鬆，舉例規劃署發現料壆村以北有魚塘被填塘填土後，分別向土地擁有人發出強制執行及恢復原狀通知書，要求他們中止違例發展，以及移走標示範圍上的剩餘物、碎石及填土物料，規劃署並在今年7月發完成規定事項通知書，代表已經收貨，惟長春社上月視察時發現魚塘旁仍有不少鋼筋及碎石等建築廢料，形容是隨處可見，不解規劃署為何隨便收貨；而有關情況同樣在蠔殼圍近燈柱VG3116的個案中發生。

長春社亦對比規劃署就不同個案發出的強制執行及恢復原狀通知書，發現要求恢復原狀的範圍明顯較細，以料壆村以北個案為例，強制執行通知書的範圍涉及的面積為約6公頃，但規劃署只要求涉事者就其中0.84公頃恢復原狀。長春社認為做法並不合理，一旦有違規行為應整個地點修復，而非「見洞填洞」。

此外，長春社也發現，部分地點有大量建築廢料遺下，但規劃署未有發出恢復原狀通知書，例如落馬洲行動基地以東的位置，去年12月有人填塘填土，並在塘壆位置搭建疑似臨時廁所，惟規劃署僅發出強制執行通知書，未要求涉事者將土地回復原狀，長春社上月視察時發現有關建材均未有清走，部分甚至被扔在魚塘範圍，批規劃署有法不用，草草了事。

值得留意的是，蠔殼圍是「東西飛鳥走廊」，長春社公共事務主任周藹銓也引述規劃署2009的《邊境禁區的土地規劃研究》指，蠔殼圍一帶水鳥的數目佔整個后海灣15.8%，該處同時也是黑臉琵鷺等的重要據點，研究亦同時發現，本地關注物種「台北蛙」會在料壆村的活躍魚塘及濕地出沒，持續填塘填土、剷除植被及樹木等，將直接威脅他們的棲息地及生存空間。

長春社憂慮有業權人或趁濕地保育公園可行性研究期間，製造既定事實，企圖降低區內生態價值，以避開納入公園範圍，認為政府要在10月的施政報告中，交代更多保育公園細節，明確表明在區內收回土地作保育，以打消業權人發展念頭，並減少日後修復土地的成本 ；同時促各部門持續監察違例發展個案，並採取檢控行動，以加強阻嚇力。

規劃署回應指，料壆村以北近大沙落的地點部分涉及料壆村以北的個案，而其餘部分和落馬洲行動基地以南未發現有違例傾倒建築廢料，至於落馬洲行動基地以西，署方9月視察發現有植樹及鋪設草皮活動。而有關料壆村以北、蠔殼圍近燈柱VG3116的個案，則因應規劃事務監督信納相關通知書所規定的事項已獲履行，故發出完成規定事項通知書。另落馬洲行動基地以東個案，相關土地擁有人在收到強制執行通知書後已暫停違例填塘填土工程，並隨即進行修復塘壆及還原土地的工作，因應規劃事務監督認為該處的塘壆及有關土地已修復，而未有發出恢復原狀通知書。

環保署就指，去年10月至今共接獲11宗有關蠔殼圍在填泥的投訴，署方過去一年就蠔殼圍一帶的工程活動，共發6封警告信及作10次口頭警告，並在今年成功檢控與馬草壟路南屋仔個案的涉事者，罰款8千,000元，強調當就違法行為搜集到足夠證據時，定必採取相應執法及檢控行動；又提到漁護署已盡量壓縮可行性研究的所需時間，目標最快明年底完成。

地政總署則稱，上述地點大部分屬舊批私人農地，沒有用途限制，至於個案涉及的政府土地，元朗地政處及北區地政處人員視察後，正採取土地管制行動，會繼續跟進。

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記者：黃小冰